"Powód dymisji Kurskiego". Onet: Niewygodna taśma

Portal Onet.pl podał w czwartek, 22 września, że Janina Goss – jedna z najbliższych i wieloletnich współpracowniczek prezesa Prawa i Sprawiedliwości – miała dostarczyć Kaczyńskiemu niewygodne nagranie z byłym już szefem TVP w roli głównej. Takie informacje mieli przekazać dziennikarzom anonimowi rozmówcy z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PiS.

"Nawet sam Jarosław Kaczyński"

Zgodnie z doniesieniami, chodzi o odwołanie przez Jacka Kurskiego szefa łódzkiego oddziału TVP3, którego przywrócenia za wszelką cenę miała z kolei domagać się Janina Goss, określana przez media jako "szara eminencja łódzkich struktur" Prawa i Sprawiedliwości. Nieoficjalnie mówi się, że Kurski, jeszcze jako prezes TVP, pofatygował się osobiście do Łodzi, żeby zapewnić swoich współpracowników, że dopóki on będzie szefem publicznego nadawcy, to decyzji nie zmieni i "nikt go do tego nie może zmusić ani odwołać, nawet sam Jarosław Kaczyński".

Nagranie właśnie z tymi słowami miało trafić na biurko prezesa PiS. Być może to wywołało dymisję szefa TVP. Anonimowi informatorzy Onetu przekazali bowiem, iż Jarosław Kaczyński ma wciąż osobisty żal do Jacka Kurskiego. Co więcej, na razie nie widzi dla niego miejsca ani w rządzie, ani w innych politycznych gremiach.

"Nie ma takiego tematu"

– Dzisiaj nie ma w kierownictwie partii tematu wejścia Jacka [Kurskiego – przy red.] do rządu – powiedział wprost jeden z najważniejszych polityków w kierownictwie PiS.

Przypomnijmy, że według najnowszych doniesień medialnych, były prezes Telewizji Polskiej miał zostać ministrem cyfryzacji. Resort cyfryzacji PiS zlikwidowało dwa lata temu, a jego zadania przejęła Kancelaria Premiera. Od 2021 roku za cyfryzację w ramach KPRM odpowiada Janusz Cieszyński.

