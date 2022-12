33 mln euro. KE potrąciła Polsce kolejne środki

Komisja Europejska po raz kolejny potrąciła Polsce kary za brak wypełnienia zobowiązań wynikających z wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej – poinformowała brukselska korespondentka stacji Polsat News. Red. Dorota Bawołek potwierdziła w rozmowie z rzecznik Komisji Europejskiej Claire Joawn, że do dnia 8 grudnia KE przystąpiła do kompensat pierwszych ośmiu okresów, podczas których strona polska nie wykonała poleceń europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ostatnia transza dotyczy okresu między 28 lipca w 29 sierpnia i obejmuje 33 dni. Nałożone na Polskę kary wynoszą milion euro dziennie. To oznacza, że najnowsze potrącenie wynosi 33 mln euro. W sumie kary, jakie nałożono do tej pory na Polskę, to 300 mln euro.

Polska zmienia prawo, jednak to nie anuluje kar

Jak wskazuje Interia, dotychczas Bruksela wystosowała w stosunku do Warszawy wezwania do zapłaty za następujące przedziały czasowe: pierwsze wezwanie od 3 listopada 2021 do 10 stycznia 2022 roku, drugi od 11 stycznia do 21 lutego, trzeci od 22 lutego do 23 marca, czwarty od 24 marca do 25 kwietnia, piąty od 26 kwietnia do 25 maja, szósty od 26 maja do 27 czerwca, siódmy od 28 czerwca do 27 lipca i ostatni, ósmy od 28 lipca do 29 sierpnia.

Chodzi o decyzję TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej z października 2021 roku. Trybunał zobowiązał wtedy Warszawę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości miliona euro dziennie za to, że nie zawiesiła uprawień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziów (ID została zlikwidowana w wyniku przyjęcia noweli ustawy o Sądzie Najwyższym – to jednak nie anuluje kar). "Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie" – podano wtedy w komunikacie.

Czytaj też:

Mularczyk apeluje w Berlinie: Po prostu odblokujcie środki z KPO dla Polski