Zaniżone odszkodowanie dla rolnika. Interweniuje Prokurator Generalny

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży z listopada 2022 r., zapadłego w sprawie z powództwa rolnika przeciwko firmie ubezpieczeniowej. Ziobro sięgnął po nadzwyczajny środek zaskarżenia, ponieważ w ocenie prokuratury sąd wbrew przepisom usankcjonował zaniżone odszkodowanie.

Niskie odszkodowanie

Przedmiotem Postępowania było odszkodowanie za zniszczenie stodoły o powierzchni ponad 260 m2, do którego doszło w październiku 2020 r. w wyniku huraganu. Pracownicy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy przybyli na miejsce zdarzenia stwierdzili, że zniszczenia obiektu były na tyle znaczące, że nie nadawał się on do dalszego użytkowania. Ubezpieczyciel wypłacił rolnikowi niecałe 49 tys. zł, uwzględniając zużycie budynku w wysokości 56 proc.

Nie godząc się z tak niską wyceną, rolnik skierował sprawę na drogę sądową. Argumentował, że stodoła w stanie nowym została wyceniona na ponad 285 tys. zł, więc skoro ubezpieczyciel wycenił stopień jego zużycia na 56 proc., to należało przyjąć, że wartość obiektu w chwili jej zniszczenia wynosiła nieco ponad 125 tys. zł. Ze względu na fakt, że zgodnie z umową ubezpieczeniową firma mogła wypłacić maksymalnie 105 tys. zł, właśnie na taką sumę wysunął roszczenie rolnik, na podstawie z art. 13 ust. 3. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Postępowanie sądowe

Sąd Rejonowy w Łomży zasądził na rzecz rolnika 13 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, a równocześnie obciążył go kosztami sądowymi w wysokości ponad 2,8 tys. zł. Sąd bazował na wyliczeniach biegłego, który oszacował wartość szkody na nieco ponad 62 tys. zł. Przyznana kwota była zatem różnicą między kwotą oszacowaną przez biegłego, a kwotą już wcześniej zapłaconą przez ubezpieczyciela.

Rolnik, który nie zgadzał się z orzeczeniem, zaskarżył je do Sądu Okręgowego w Łomży. Wyrokiem z 16 listopada 2022 r. sąd druga instancja oddaliła apelację rolnika. Wskutek zaskarżenia ubezpieczyciela obciążył właściciela stodoły kosztami procesowymi poniesionymi przez przedsiębiorstwo. Sąd odwoławczy podzielił ustalenia sądu I instancji. Stwierdził, że biegły prawidłowo ocenił, że sposób ustalenia szkody powinien uwzględniać fakt, że w budynku zachowały się fundamenty, które można było wykorzystać przy jego odbudowie, co zmniejszało jej koszty.

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego

Z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży nie zgodził się Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który podjął decyzję o skierowaniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Wskazał, że w sprawie faktycznie zastosowano tzw. regułę proporcjonalności, mimo że umowa ubezpieczenia nie przewidywała takiego mechanizmu.

W uzasadnieniu prokuratura napisała, że "błąd sądu polegał na tym, że nie dostrzegł, że prawidłowo oszacowana wartość budynku (wg oceny biegłego) wynosiła niecałe 129 tys. zł, a nie 105 tys. zł. W takiej sytuacji odszkodowanie powinno wynosić niemal 86 tys. zł, co jest wartością nieprzekraczającą górnej granicy odszkodowania wynikającej z umowy. Suma ta wynika z odjęcia od wartości nieruchomości (niecałe 129 tys. zł) kwoty 43 tys. zł, odpowiadającej wartości pozostałych fragmentów budowli, nadających się do odbudowy".

Sąd utożsamił sumę ubezpieczenia wynikają z umowy, z wartością ubezpieczonego obiektu. Taka wykładnia przepisów dotycząca wyliczenia odszkodowania jest sprzeczna z obowiązującą linią orzeczniczą, zgodnie z którą szkodę stanowi różnica między stanem ubezpieczonego przedmiotu przed i po zdarzeniu rodzącym odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Prokurator generalny argumentował, że błędy sądu skutkowały m.in. naruszeniem konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, prawa do równego traktowania przez władze publiczne, a także prawa do rzetelnej procedury sądowej.

W związku z tym Ziobro wniósł o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez ten sąd.

Czytaj też:

"Tak przegrywa w Polsce lichwa". Skuteczna interwencja ZiobryCzytaj też:

Spór o Marsz Powstania Warszawskiego. Sąd Najwyższy wydał ostateczną decyzję