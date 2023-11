"Nowa era Tuska". Lider KO z prestiżowym wyróżnieniem

Politico opublikowało swój coroczny ranking najbardziej wpływowych polityków na Starym Kontynencie. Pierwsze miejsce zajął Donald Tusk, "domniemany przyszły premier Polski", który, zdaniem autorów zestawienia, "pokazał, że nawet w wadliwym systemie, populistów można pokonać".

"Nowa era Tuska"

Portal wskazuje, że sukces opozycji w październikowych wyborach w Polsce i, co za tym idzie, fotel szefa rządu dla Donalda Tuska to "promyk nadziei dla centrystów na całym kontynencie". W obliczu zwycięstwa Giorgi Meloni we Włoszech, Roberta Fico na Słowacji, Geerta Wildersa w Holandii oraz umacniania się władzy Viktora Orbana na Węgrzech, Tusk ma być tym politykiem, który odwróci trend przechodzenia populistycznych sił "z obrzeży do rządu".

Autorzy prognozują, że rządy Tuska będą oznaczały odprężenie w stosunkach z Unią Europejską oraz polepszenie relacji z Niemcami i Francją. Korzyści ma również odnieść Ukraina, która "odetchnie z ulgą" po rządach Zjednoczonej Prawicy.

W publikacji przypomniano o rywalizacji Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyński, którzy od dwudziestu lat toczą "bitwę o duszę Polski".

"W niebieskim narożniku walczą o demokratyczną, nowoczesną, europejską wizję przyszłości: Donald Tusk, były premier, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, a następnie powrócił na stanowisko lidera centrowej opozycji; w czerwonym rogu, walcząc o tradycjonalistów, katolickich konserwatystów, nacjonalistów: Jarosława Kaczyńskiego, lidera PiS. Każdy człowiek miał szansę ukształtować Polskę na swój obraz, tylko po to, by drugi cofnął zegar. Teraz, po ośmiu latach rządów Kaczyńskiego, kraj stoi u progu nowej ery Tuska, a wiatr zmian znów wieje” – czytamy.

W ubiegłym roku wyróżnienie zdobył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W przeszłości tytuł otrzymali m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz były premier Włoch Mario Draghi.

