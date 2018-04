"Wczoraj krakus, dziś warszawiak". Internauci bezlitośni dla Trzaskowskiego: Mistrz przebierańców

Trzaskowski będzie się tłumaczył z klipów pokazujących jaki to z niego Krakowiak aż do końca tej kampanii. Nauczka dla polityków - za wyborcze spadochroniarstwo się potem płaci. W polityce lepiej nie udawać kogoś kim się nie jest – twierdzi Piotr Semka. Reakcje internautów potwierdzają, że może być to istotny problem dla kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.

Jeszcze nie tak dawno przekonywał, jak bardzo związany jest z Krakowem. W jednym ze spotów wyborczych z 2015 roku, kiedy Rafał Trzaskowski był "jedynką" na liście PO w Krakowie, popierający go aktor Michał Żebrowski mówił, że polityk z dziada pradziada pochodzi z tego miasta. Dziś sytuacja uległa diametralnej zmianie, Trzaskowski został kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy i musi zmienić retorykę. – Niektórzy mówili: "Rafał siedzisz, nic nie robisz, nie masz jaj!" To mam jaja! Idę, będę się bił o Warszawę, chcę zmieniać to miasto, bo to moje miasto – przekonuje dziś polityk PO. Trzaskowski próbuje wykreować swoją wyższość nad Patrykiem Jakim przez podkreślanie, że urodził się w Warszawie, podczas gdy kandydat PiS pochodzi z Opola. Reakcja internautów wskazuje, że robienie z siebie warszawiaka nie przyjdzie Trzaskowskiemu tak łatwo.

