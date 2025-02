"Nie ma szans". W lutym Sejm nie uchyli Ziobrze immunitetu

Chodzi o wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która chce ukarać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę 30-dniowym aresztem za niestawienie się na piątkowym posiedzeniu. Przedstawiciele komisją domaga się, aby na kolejne przesłuchania polityk był doprowadzany z aresztu. Jednocześnie wniosek o areszt został przegłosowany w czasie, gdy były szef MS był już w budynku Sejmu, jednak otrzymał polecenie od Straży Marszałkowskiej, aby poczekać parę minut zanim przejdzie do sali.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiadał w środę rano, że na drugim posiedzeniu izby w lutym, zaplanowanym na dni 20-21 lutego, Sejm będzie mógł głosować nad uchyleniem immunitetu Ziobrze. "Szef komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak, do którego najpierw ma trafić wniosek, przekonuje jednak, że to niemożliwe" – donosi RMF FM.

– Przyszłe posiedzenie Sejmu jest nierealnym terminem. Wniosku nie ma u mnie, to znaczy, że jeszcze nie wyszło pismo do Zbigniewa Ziobry. (...) Jego nie ma na terenie kraju. Cudów nie ma. Przy dobrych wiatrach biegniemy do marca – powiedział Urbaniak. Stacja podaje, że wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze poprze sejmowa większość.

Marszałek Sejmu: Komisja śledcza ds. Pegasusa powinna zaczekać

Odnosząc się do działań komisji śledczej ds. Pegasusa, Szymon Hołownia przyznał, że organ powinien zaczekać na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed jej oblicze.

– Wtedy byłaby szansa, żeby to wszystko trwało krócej – zauważył marszałek Sejmu. – Miałaby do dyspozycji, zakładam, kilka godzin, w których mogłaby wykazać, że Zbigniew Ziobro łamie prawo i sprawiedliwość w bezczelny sposób – stwierdził lider Polski 2050.

Jak podkreślił: "Gdyby poczekali, byłoby to wszystko szybsze. Ponieważ nie poczekali, jest trochę dłuższe". Marszałek Sejmu przyznał jednocześnie, że chciałby, aby Zbigniew Ziobro "został przesłuchany szybciej, a nie później".

