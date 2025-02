"Kaczyński kopnie w kalendarz". Wulgaryzmy w kierunku PiS w "Szkle kontaktowym"

Jednym z tematów programu TVN24 "Szkło kontaktowe" była inicjatywa prezesa TK ws. zamachu stanu. – 31 stycznia podpisałem 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów i inne osoby – ogłosił w środę Bogdan Święczkowski. Dochodzenie wszczął zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski.

Kobiecie puścił nerwy

Głos w sprawie postanowiła zabrać widzka. Małgorzata z Suwałk nie kryła emocji. – Sprawdzę jutro, masło wykupili. Natomiast tak już poważnie, to ja mam wrażenie, że już najwyższy czas, żeby ten PiS and company o*********ł z góry na dół, żeby już nie użyć mocniejszego słowa – grzmiała oburzona.

Prowadzący poprosili, by nie używała mocniejszych słów. Kobieta kontynuowała swoją wypowiedź, odnosząc się do kondycji Jarosława Kaczyńskiego i stosując wobec niego niewybredne określenia. – Oni już nie wiedzą, na jakiej orbicie się mają kręcić. Tak się zafiksowali na swojej władzy, na tym Kaczyńskim. Oni sobie powinni tam wszyscy uświadomić – Kaczyński za pięć, dziesięć lat strzeli w kalendarz – zgorzkniały, podły, zły, taki paskudny po prostu charakter, natomiast oni z tym bajzlem w swoich głowach zostają. Natomiast jakby patrzeć na Święczkowskiego, to nie chcę się wtykać w sprawy osobiste, ale mam wrażenie, że od przede wszystkim powinien się zająć swoim zdrowiem i nie mówię tu o zdrowiu psychicznym – chociaż to pewnie też. On ledwie chodzi i ledwie oddycha ten człowiek. Nie wróżę mu dobrze w takim stanie – kontynuowała.

Po telefonie prowadzący życzyli prezesowi TK długiego życia w zdrowiu i spokoju.

Czytaj też:

Koalicja z PiS? Wipler do Czarnka: Kochany, pokaż, że żałujecie za grzechyCzytaj też:

"To mój obowiązek". Prok. Ostrowski wszczął śledztwo ws. zamachu stanu