"Spotkanie alfonsa z gwałcicielem". Szokujący wpis Tomasza Lisa

O tym, że prezydent USA Donald Trump przyjął w Gabinecie Owalnym kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, poinformował w nocy z czwartku na piątek Biały Dom we wpisie zamieszczonym na platformie społecznościowej X.

Nawrocki mówił później w Telewizji Republika, że Trump powiedział mu: "You will win" ("wygrasz"). Według niego administracja amerykańska jest bardzo dobrze zorientowana w tym, co dzieje się w Polsce.

Nawrocki: Moi rozmówcy podali konkretne przykłady tego, co dzieje się w Polsce

– Dominowały kwestie bezpieczeństwa, ale też kwestie praworządności i tego, co się dzieje w Polsce. Do Białego Domu i do kongresmenów docierają informacje, że w Polsce odbywa się jednak próba cenzury niektórych niezależnych od władzy mediów – relacjonował Nawrocki.

– Co mnie szczególnie zadziwiło, to to, że moi rozmówcy podawali konkretne przykłady tego, co dzieje się w Polsce, starając się mnie dopytać, czy to rzeczy, którymi żyje opinia w Polsce – powiedział Nawrocki, dodając, że pojawiła się m.in. sprawa śmierci Barbary Skrzypek, byłej szefowej biura prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Spotkanie z Trumpem w Białym Domu. Lisowi puściły wszystkie hamulce

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem w szokujących słowach skomentował dziennikarz Tomasz Lis. "Spotkanie alfonsa z gwałcicielem rzeczywiście daje szanse na nowe perspektywy w polsko- amerykańskich «stosunkach><" – napisał na portalu X.

W innym poście stwierdził, że Trump jest "agentem Putina". "Rozczulająco durne jest przekonanie PiS-owców, że zdjęcie z agentem Putina zwiększy szanse alfonsa na wygraną w wyborach w Polsce" – czytamy.

"My będziemy jutro świętowali rocznicę uchwalenia konstytucji, oni spotkanie z agentem cara. Jak 234 lata temu" – napisał też Lis.

