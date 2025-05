Niedemokratyczna przyzwoitość

Najbardziej jednak w nacjonalistyczno-gospodarczych perorach premiera porusza fragment o przedsiębiorstwach państwowych. Tusk oświadczył, że „gdyby tylko maksymalizacja zysku Skarbu Państwa miała sens, to właściwie po co państwo w takiej spółce?”. Przez 40 lat jego środowisko zwalczało wszystkich głoszących podobne poglądy. Teraz Tusk z groźną miną zapowiada, że choć „podniesie się szum jego współpracowników i menedżerów państwowych firm”, to będą jednak musieli „systematycznie raportować” i przy „zamówieniach preferować polskie firmy”. Trudno, żeby nie „podniósł się szum” w głowach tych skołowanych ludzi, którzy nie wiedzą, czy to przedstawienie to na dłużej czy tylko na wybory.