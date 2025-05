Rozpoczął się proces pięciu Latynosów oskarżonych o gwałt

Do przestępstwa doszło 28 lipca 2024 roku. Według ustaleń śledczych 20-letnia studentka bawiła się w jednym z warszawskich klubów, gdzie poznała mężczyznę, który przedstawił się jako Hiszpan. Gdy kobieta opuszczała klub wczesnym rankiem, wsiadła do samochodu, w którym znajdowało się sześciu mężczyzn, wierząc, że zostanie bezpiecznie odwieziona do domu. W trakcie jazdy straciła świadomość, którą odzyskała już w Jankach. Udało jej się uciec i zwrócić o pomoc do kierowcy autobusu, który wezwał policję. Sprawcy zostali szybko ujęci.

Przestępstwa coraz częściej popełniają cudzoziemcy

Jak podaje prokuratura, oskarżeni to mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, obywatele jednego z krajów latynoamerykańskich, którzy legalnie przebywają w Polsce. Grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Rozprawa rozpoczęła się we wtorek, jednak sędzia zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, mając na uwadze dobro osobiste pokrzywdzonej. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie już w lutym tego roku.

Według policyjnych statystyk w 2024 r. wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa w Polsce, 5 proc. to obcokrajowcy. To dostatecznie duża liczba, by obawiać się o przyszłość. "W 2024 roku Polska Policja zatrzymała 1895 obywateli Gruzji. Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych wg. stanu na koniec 2024 roku przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji" – informowało kilka miesięcy temu MSWiA.

Gangi niebezpiecznych Gruzinów

Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych, wg. stanu na koniec 2024 roku, przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli tego kraju. Nie jest tajemnicą, że Gruzini organizują się w gangi i – zdaniem policji – są zdecydowanie bardziej brutalni i bezwzględni od polskich przestępców.

