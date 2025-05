Nawrocki już przekazał mieszkanie? Rzecznik: Będzie akt darowizny

W minionym tygodniu kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. Chodzi o mieszkanie kupione od Jerzego Ż. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał Nawrocki. Kandydat na prezydenta zapewnił, że wykona wszystko, do czego zobowiązał się w umowie z panem Jerzym.

– Wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do końca, bo pan Jerzy zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i o jego nagrobek, także ze wszystkiego, co zadeklarowałem i zobowiązałem się, to wszystko wykonam – powiedział.

Dziennikarze dopytują o szczegóły. "Czy wiadomo, której organizacji charytatywnej Karol Nawrocki przekazał mieszanie, czy do przekazania oficjalnie już doszło i czy widział ktoś umowę przekazania?"

– pyta Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

Odpowiedziała mu rzecznik kandydata, Emilia Wierzbicki. Poinformowała, że "zgodnie z oświadczeniem przedstawionym w środę, Karol Nawrocki przekaże kawalerkę aktem darowizny organizacji charytatywnej". "Z zastrzeżeniem, że Pan Jerzy będzie mógł korzystać z mieszkania do śmierci. Szczegóły zostaną przekazane w najbliższych dniach" – dodała Wierzbicki.

Sprawa mieszkania Nawrockiego. Ujawniono dokument sprzed lat

Jak ujawnił niedawno portal Interia.pl, kandydat na prezydenta Karol Nawrocki w 2021 roku podpisał dokument, w którym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. Pismo, do którego dotarł portal jest datowane na 10 sierpnia 2021 roku.

"Ja niżej podpisany Karol Nawrocki oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ul. (…), światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym" – cytuje fragment pisma Interia.

Portal zaznacza, że w tym samym piśmie Jerzy Ż. Potwierdził, że "Karol Nawrocki wywiązuje się z zobowiązania". Interia zauważa również, że dokument pochodzi z sierpnia, a pod koniec lipca Karol Nawrocki został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i przeniósł się do Warszawy, przez co miał utrudnioną możliwość opieki nad starszym mężczyzną.

Czytaj też:

Narodowcy nie chcieli atakować Nawrockiego. Mentzen nie posłuchałCzytaj też:

"Szczery smutek". Nawrocki podszedł po debacie do Stanowskiego