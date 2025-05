Prostszy dostęp do danych z państwowych rejestrów. Rząd przyjął projekt

"Przepisy te zwiększą też bezpieczeństwo weryfikacji tożsamości, ograniczą ryzyko wyłudzeń, ułatwią życie obywatelom i firmom oraz umożliwią wprowadzenie nowych usług w aplikacji mObywatel, takich jak rejestracja podróży zagranicznej. Ustawa zdejmie z obywateli obowiązek ręcznego zgłaszania zmiany dowodu osobistego w bankach. Firmy zyskają lepsze narzędzia do weryfikacji tożsamości, a konsulowie będą mogli skuteczniej pomagać Polakom za granicą. Nowe przepisy są częścią pakietu deregulacyjnego" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdorazowe udostępnienie danych z rejestrów ministra cyfryzacji wymaga decyzji administracyjnej. Projekt ustawy znosi ten obowiązek w sytuacjach, gdy dane mogą zostać udostępnione. W praktyce oznacza to szybszy dostęp do danych dla uprawnionych podmiotów – bez decyzji administracyjnej i zbędnej biurokracji. Decyzja będzie wydawana tylko w przypadku odmowy lub cofnięcia zgody. Oznacza to realne skrócenie czasu trwania procedur nawet o połowę, wyjaśniono w materiale.

Zmiany obejmują m.in. dane:

– z rejestru PESEL,

– ewidencji ludności,

– Rejestru Dowodów Osobistych,

– Rejestru Dokumentów Paszportowych,

– rejestru danych kontaktowych,

– rejestru zastrzeżeń numerów PESEL oraz

– centralnej ewidencji pojazdów i kierowców.

Koniec z wyłudzeniami tożsamości

"Projekt ustawy umożliwia firmom sektora prywatnego, takim jak banki, dostęp do zdjęcia twarzy osoby z Rejestru Dowodów Osobistych. Pozwoli to na weryfikację, czy osoba pokazująca dowód jest jego właścicielem. Dziś często dochodzi do wyłudzeń tożsamości poprzez posługiwanie się np. fałszywym dokumentem z prawdziwymi danymi i innym zdjęciem. Porównanie zdjęcia z dokumentu z tym w rejestrze pomoże ograniczyć ten proceder" – czytamy dalej.

Dostęp do zdjęcia będzie możliwy tylko za zgodą ministra cyfryzacji, a fotografia nie będzie mogła być przechowywana przez podmiot weryfikujący. Rozwiązanie to uzupełnia usługę zastrzeżenia numeru PESEL i podnosi poziom ochrony osób.

"Dzięki zmianom obywatele nie będą musieli informować banku ani SKOK-u o wymianie dowodu osobistego. Informacje o nowym dokumencie, w tym numer, seria i data ważności, zostaną automatycznie przekazane z systemu państwowego do systemów instytucji finansowych" – podsumowano.

Zmiana procedur nie oznacza obniżenia poziomu ochrony danych. Każdy przypadek udostępnienia danych będzie nadal poprzedzony sprawdzeniem, czy wniosek spełnia wymogi przewidziane w ustawie. Odmowa dostępu do danych – lub cofnięcie zgody – wciąż będzie mogła być zaskarżona i poddana kontroli sądu administracyjnego.

