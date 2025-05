Prezydent Duda napisał list do Leona XIV. Szczególna okazja

Godzinę przed uroczystością Ojciec Święty objedzie w otwartym samochodzie plac św. Piotra, aby pozdrowić zgromadzonych wiernych – poinformował Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Początek objazdu planowany jest na godzinę 9.00, zaś Msza św. rozpocznie się o 10.00.

Na zakończenie liturgii papież odmówi na placu modlitwę "Regina Caeli", po czym w bazylice św. Piotra, przy ołtarzu Konfesji, przywita się z delegacjami zagranicznymi.

W czasie Mszy po lewej stronie ołtarza zasiądą kolejno przedstawiciele: Włoch, USA, Peru, a następnie pozostałych państw.

List prezydenta Dudy do Leona XIV. Znamy treść

Prezydent Andrzej Duda skierował do Leona XIV list z okazji inauguracji pontyfikatu nowego papieża. Jego treść upubliczniła Kancelaria Prezydenta RP.

"W imieniu Narodu Polskiego i moim własnym pragnę wyrazić wielką radość z powodu wyniesienia Waszej Świątobliwości na Tron Piotrowy. Proszę Waszą Świątobliwość o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask Bożych potrzebnych do pełnienia misji Wikariusza Chrystusa – Budowniczego Mostów" – pisze głowa państwa polskiego.

Jak podkreśla Andrzej Duda: "Nasza radość jest tym większa, że wybór Waszej Świątobliwości przypadł 8 maja, gdy nad Wisłą świętujemy uroczystość głównego patrona Polski, świętego Stanisława. Jednocześnie była to 80. rocznica zakończenia II wojny światowej na naszym kontynencie. Ten najstraszniejszy w dziejach konflikt Polska odczuła szczególnie boleśnie, ponosząc relatywnie największe straty – to znaczy 6 milionów poległych i zamordowanych, oraz porażające swoją skalą zniszczenia materialne. To trauma, która wciąż nie daje o sobie zapomnieć".

Prezydent podkreśla, że słowa papieża "Niech pokój będzie z wami wszystkimi" Polacy przyjęli jako "znak Bożej Opatrzności i motyw nadziei na rychłe zakończenie pełnoskalowej wojny toczącej się tuż u granic Polski, na Ukrainie, w kraju broniącym się przed brutalną inwazją rosyjską". "Ufam, że Waszej Świątobliwości będzie dane przyczynić się do zażegnania tego konfliktu – tak, aby nasza część Europy znów mogła cieszyć się pokojem; aby urzeczywistniła się tu wizja nakreślona przez naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II – to znaczy ład oparty na Dekalogu, wolności, godności każdej osoby ludzkiej, szacunku dla wszystkich kultur i tradycji oraz poszanowaniu prawa narodów do samostanowienia" – czytamy w liście prezydenta.

"Wasza Świątobliwość, proszę przyjąć zapewnienia o gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do dalszego zacieśniania szczególnych więzi łączących ją ze Stolicą Apostolską – w imię wspólnych, szczególnie drogich nam wartości, w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne społeczności międzynarodowej i umacnianie pokoju na świecie" – podkreśla Andrzej Duda.

"Niech Bóg hojnie błogosławi wszelkim poczynaniom Waszej Świątobliwości w służbie Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej!" – kończy prezydent.

Kard. Robert Prevost papieżem

8 maja amerykański kardynał Robert Francis Prevost został wybrany przez 133 kardynałów na następcę papieża Franciszka, który zmarł 21 kwietnia w wieku 88 lat. Elektorzy podjęli decyzję zaledwie 24 godziny po rozpoczęciu konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.

Kard. Prevost, który przez wiele lat był przełożonym zakonu augustianów, jest pierwszym Amerykaninem sprawującym papieski urząd. Ma również obywatelstwo peruwiańskie, ponieważ przez dziewięć lat był biskupem w Peru. Ostatnio, od 2023 r., kierował watykańską Dykasterią ds. Biskupów.

