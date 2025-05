Syn Nawrockiego zabiera głos. Zamieścił nagranie

– Nazywam się Daniel Nawrocki i chciałbym wam powiedzieć, jak system próbuje zniszczyć mojego tatę – oświadczył 21-latek na nagraniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X.

Dodał, że "w ostatnich dniach pojawiło się bardzo wiele kłamstw, manipulacji i insynuacji" wymierzonych w jego ojca, prezesa IPN i kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

– Ale źle trafili. To jest naprawdę wielki twardziel i te wszystkie kłamstwa, to wszystko, co wokół niego się dzieje go tylko i wyłącznie wzmocni, bo dla niego ważna jest Polska, wie jaka jest stawka i o co będziemy walczyć. Do zwycięstwa – powiedział Daniel Nawrocki, najstarszy syn szefa IPN.

Nawrocki reaguje na doniesienia Onetu. Zapowiada pozew

Onet napisał w poniedziałek, że Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Rozmówcami portalu są ówcześni koledzy Nawrockiego, którzy chcą pozostać anonimowi, ale wyrażają gotowość do zeznawania przed sądem.

Nawrocki zapowiedział, że pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych oraz złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Doniesienia portalu nazwał "stekiem kłamstw".

"Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i Trzaskowskiego nie zabiorą nam zwycięstwa" – napisał Nawrocki na platformie X.

Wybory prezydenckie. Druga tura już w niedzielę

1 czerwca kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. W poniedziałek zostały opublikowane dwa sondaże, które dają minimalną przewagę kandydatowi KO.

