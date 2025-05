Co dalej z marszałkiem rotacyjnym? Zdaniem Koboski temat jest otwarty

Wynik obecnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni zanotowany w pierwszej turze (4,96 proc.) prowokuje pytania o aktualność umowy koalicyjnej. Zgodnie z jej zapisami w listopadzie br. powinna nastąpić zmiana na stanowisku marszałka, które obecnie zajmuje lider Polski 2050. Partie wchodzące w skład koalicji rządzącej zapewniały dotąd, że umowa działa bez zarzutu, jednak już od jakiegoś czasu ze strony polityków PSL i Polski 2050 słychać było głosy, że zmiana na fotelu marszałka nie jest taka pilna. A nowy musiałby po prostu uzyskać większość.

Do tematu odniósł się polityk Polski 2050 Michał Kobosko. Na swoim profilu portalu X napisał, że z rozmów jakie przeprowadził z parlamentarzystami tego ugrupowania wynika, że nie ma wielkiego przekonania, co do głosowania za nowym marszałkiem sejmu w połowie kadencji. "Wiem, że podobne odczucia są w innych klubach" – napisał Michał Kobosko. "Jeżeli nowa renegocjowana umowa koalicyjna będzie zawierała takie ustalenia to nasi posłowie dostosują się, natomiast w chwili obecnej temat jest otwarty" – zaznaczył.

Hołownia do końca kadencji?

Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu w listopadzie 2023 r. Zgodnie z umową koalicyjną, w połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, w myśl koncepcji o rotacyjnym pełnieniu funkcji marszałka Sejmu. Media wielokrotnie ujawniały, że Sejmem rządza obecnie głównie politycy związani z Trzecią Drogą. Szefem Kancelarii Sejmu jest np. Jacek Cichocki, który na czas kampanii Szymona Hołowni wziął nawet urlop bezpłatny.

Już na początku sprawowania tej funkcji Hołownia zdecydował, że najszerszy zakres obowiązków, spośród wicemarszałków i jego zastępców, przypadł Piotrowi Zgorzelskiemu z PSL. A więc koalicjantowi Polski 2050. To w jego gestii znalazły się m.in. zagraniczne podróże posłów, przyjmowanie delegacji zagranicznych i podejmowanie decyzji, związanych z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu i komisji.

