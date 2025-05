Druga tura wyborów prezydenckich. Tusk przypomina o ważnym terminie

"Ważne! Jeśli przed I turą zmieniłeś miejsce głosowania, to w II turze, jeśli chcesz głosować gdzie indziej, na przykład wrócić do miejsca zamieszkania, to złóż ponownie wniosek. Zrobisz to online lub na miejscu w urzędzie. Do czwartku!" – napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Ostatni moment na zmianę miejsca głosowania

Tylko do czwartku, 29 maja można zmienić miejsce głosowania lub wziąć zaświadczenie, które pozwala oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym. Jeszcze mniej czasu mają osoby, które chcą się dopisać do listy wyborców u konsula.

Osoby, które zmieniły miejsce głosowania przed pierwszą turą wyborów 18 maja zagłosują w tym samym obwodzie także w drugiej turze. Dzieje się tak dlatego, że zmiana adresu zawsze obejmuje całe wybory, w tym przypadku dwie tury. Jeśli wyborca chce zagłosować w innym miejscu w drugiej turze, powinien złożyć nowy wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, taka zmiana wymaga podania miejsca swojego tymczasowego pobytu w dniu wyborów. Umożliwia to dopisanie osoby do spisu wyborców zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem. Wniosek można złożyć przez internet za pomocą e-usługi na stronie gov.pl (Zmień jednorazowo miejsce głosowania).

Osoby, które nie są pewne swoich planów na 1 czerwca, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym. Jeśli zgłosiły taką chęć przed pierwszą turą wyborów, otrzymały dwa zaświadczenia. Jeśli wyborca chce wziąć zaświadczenie tylko na drugą turę wyborów, powinien zgłosić się do dowolnego urzędu gminy najpóźniej 29 maja.

W drugiej turze wyborów można także zagłosować za granicą, niezależnie od tego, gdzie głosowało się w pierwszej turze. W takim wypadku trzeba wybrać najbardziej dogodny zagraniczny obwód głosowania i złożyć wniosek. Zgłoszenie o ujęcie w spisie wyborców trafia do właściwego terytorialnie konsula. Wniosek można złożyć do 27 maja na kilka sposobów, w tym przez internet.

Co ważne, osoby, które ujęto w zagranicznym spisie wyborców przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, są w nim uwzględnione również w drugiej turze. Nie muszą ponownie zgłaszać chęci głosowania w tym samym obwodzie za granicą, chyba że 1 czerwca będą w innym miejscu. W takim przypadku niezbędny jest nowy wniosek uwzględniający inne miejsce głosowania.

