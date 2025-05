Mentzen zarobił na debatach. Rekordy oglądalności i pokaźny zysk

Media podliczają, ile Sławomir Mentzen mógł zarobić transmitując rozmowy z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim na You Tube. Zwracają uwagę, że poseł Konfederacji i trzeci w wyścigu o fotel prezydenta w pierwszej turze, znalazł sposób nie tylko na przyciągnięcie uwagi wyborców, ale też na szybkie wzbogacenie się. Jego wywiady stały się prawdziwym hitem internetu i oba dały mu ogromną oglądalność – łącznie przekraczającą już 10 mln wyświetleń.

"Rzeczpospolita" wyliczyła, że rozmowa z Karolem Nawrockim, opublikowana 22 maja, przyniosła mu aż 86 tys. nowych subskrybentów na YouTubie. Dwa dni później, po wywiadzie z Rafałem Trzaskowskim, liczba ta wzrosła o kolejne 87 tys. Mentzen mógł świętować, gdyż jego kanał przekroczył magiczną granicę miliona subskrybentów i na tym nie koniec.

Ile zarobił na politycznych wywiadach?

Poseł Konfederacji nie ujawnia, ile dokładnie zarobił, ale eksperci nie mają wątpliwości, że to musiała być pokaźna suma. Według wyliczeń, bazujących na modelu monetyzacji YouTube’a, Mentzen mógł zarobić nawet 18 tys. euro, czyli około 76 tys. zł. To jednak tylko ostrożne szacunki. Dziennik wyjaśnia, że platforma wypłaca przychody z reklam na podstawie wskaźnika CPM (Cost Per Mille), czyli kwoty zarobionej za każde 1000 wyświetleń. Zgodnie tymi algorytmami wywiad z Rafałem Trzaskowskim mógł zarobić nawet 16 tys. euro, a z Nawrockim – nawet 17 tys. euro – co daje ok. 33 tys. euro".

Połowa pieniędzy zostaje w kieszeni YouTube, a reszta idzie do twórcy – w tym przypadku Mentzena. To znaczy, że na jego konto wpłynąć może około 76 tys. zł. Jacek Gadzinowski, youtuber i ekspert od social mediów, twierdzi, że suma ta mogła wynieść nawet 250 tys. zł. Wszystko zależy od dalszej popularności wywiadów, a ta wciąż rośnie. Zdaniem fachowców popularność tych wywiadów świadczy o rewolucji w komunikacji politycznej.

