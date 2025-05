Polacy ocenili udział Tuska w kampanii Trzaskowskiego. Jest sondaż

W najbliższą niedzielę 1 czerwca zostanie przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza.

Zaangażowanie premiera w kampanię. Co na to Polacy?

Agencja SW Research przeprowadziła na zlecenie portalu rp.pl sondaż, w którym zapytano ankietowanych, jak oceniają zaangażowanie premiera Donalda Tuska w kampanię Trzaskowskiego.

Odpowiedź "pozytywnie" wybrało 28,7 proc. badanych, natomiast "negatywnie" – 35,2 proc. Zdania w tej kwestii nie ma 36,1 proc. respondentów.

Dorota Cywińska z SW Research powiedziała, że działania kampanijne Tuska negatywnie postrzega ponad czterech na dziesięciu mężczyzn (42 proc.) i trzy na dziesięć kobiet (29 proc.). Ze względu na wiek takie zdanie najczęściej podzielają respondenci między 25 a 34 rokiem życia (43 proc.).

– Podobną opinię wyraża częściej niż dwóch na pięciu badanych (43 proc.) o dochodach w granicach 5001 – 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię negatywnie najczęściej odbierają mieszkańcy miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (39 proc.) – dodała.

Prof. Dudek: Jeśli Trzaskowski przegra, Tusk będzie głównym winnym

Zdaniem politologa i historyka prof. Antoniego Dudka zaangażowanie Tuska w kampanię Trzaskowskiego było błędem.

– Uważam, że jeśli Rafał Trzaskowski przegra te wybory, to Donald Tusk będzie głównym winnym i to nie tylko z powodu ostatnich wypowiedzi, ale także z powodu niewyciągnięcia wniosków z tego, co było jasne i oczywiste od początku tego roku, kiedy Sławomir Mentzen umocnił się na pozycji trzeciej (w sondażach) – powiedział Dudek w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 maja 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

