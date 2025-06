Polskie MSZ interweniuje w Izraelu. Chodzi o artykuł o Nawrockim

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje się do interwencji dyplomatycznej w związku z publikacją izraelskiego portalu The Times of Israel, w którym nowo wybrany prezydent RP Karol Nawrocki został nazwany "rewizjonistą Holokaustu".

MSZ staje w obronie Nawrockiego

Według ustaleń radia RMF FM ministerstwo zamierza skontaktować się bezpośrednio z redakcją portalu. Rzecznik resortu Paweł Wroński stwierdził, że sformułowanie użyte w artykule może rodzić w Polsce negatywne skojarzenia.

MSZ uważa, że tego typu oskarżenia są niesprawiedliwe wobec Nawrockiego, który wygrał wybory prezydenckie, i dlatego uważa za konieczne podjęcie oficjalnej interwencji.

"Rewizjonista Holokaustu" w izraelskich mediach

Portal gazety "The Times of Israel" twierdzi, że Nawrocki "uczynił rewizjonizm Holokaustu częścią swojej kampanii wyborczej". Główna krytyka dotyczy jego działalności jako szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Według autorów publikacji IPN promuje nacjonalistyczną wersję historii Holokaustu: skupia się na polskich ofiarach i ruchu oporu przeciwko nazistom, a jednocześnie bagatelizuje badania nad polskim antysemityzmem i udziałem Polaków w mordach na Żydach.

"Ostatnio Nawrocki kierował Instytutem Pamięci Narodowej, który propaguje nacjonalistyczną narrację historyczną, gloryfikującą polskie ofiary i opór wobec nazistów podczas II wojny światowej, jednocześnie delegitymizując badania nad polskim antysemityzmem i Polakami, którzy zabijali Żydów" – napisał izraelski portal.

Druga tura wyborów prezydenckich. PKW podała oficjalne wyniki

Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

Czytaj też:

Dwa scenariusze dla Trzaskowskiego. "Pierwszy trudny do wyobrażenia"