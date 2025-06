"To nie jest plotka". Wipler o kulisach spotkania Kaczyńskiego z Nawrockim

"Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z Karolem Nawrockim przy Nowogrodzkiej zaproponował, aby Marek Kuchciński został ministrem w nowej Kancelarii Prezydenta. Ale Nawrocki się postawił i odmówił wzięcia starego wiarusa Kaczyńskiego na swojego współpracownika" – podał "Newsweek".

Do doniesień na temat tego, co działo się na poniedziałkowym spotkaniu w siedzibie PiS, odniósł się w TVN24 poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

– Mam kontakt z ludźmi, którzy w chwili obecnej są w jakimś tam otoczeniu pana prezydenta elekta. I to, że on odmówił takiego prezentu, jakim miał być pan Marek Kuchciński, takiego kuratora ze strony Nowogrodzkiej, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry prognostyk – ocenił.

Na pytanie, czy to jest pewna informacja, Wipler odparł, że "to nie jest plotka".

Kaczyński: "Jesteśmy z Nawrockim po imieniu". Kulisy spotkania w siedzibie PiS

Prezes PiS pytany przez dziennikarzy o przebieg powyborczego spotkania z prezydentem elektem powiedział we wtorek w Sejmie, że panowała na nim bardzo dobra atmosfera.

– Nawet żeśmy przeszli "na po imieniu", mimo bardzo dużej różnicy wieku – podkreślił Kaczyński. Dopytywany o plany współpracy Nawrockiego z PiS, odparł, że "to jeszcze jest przedwczesne". – W tej chwili jesteśmy w opozycji, a prezydent z natury rzeczy nie jest ani w opozycji, ani nie jest w rządzie – zaznaczył.

Po wyborach prezydenckich. Polacy zdecydowali

Prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Nawrocki spotkał się we wtorek wieczorem z prezydentem Andrzejem Dudą. Urząd obejmie oficjalnie w sierpniu.

