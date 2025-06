Prezydent zabrał głos ws. ważności wyborów. "Nie wolno do tego dopuścić"

Odpowiedź Andrzeja Dudy na wpis Donalda Tuska pojawiła się w sobotę na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda reaguje na wpis Donalda Tuska: To zwykłe tupanie nóżką

Głowa państwa oceniła, że szef rządu "z kolegami" nie potrafią się pogodzić w przegraną w wyborach prezydenckich. Zwracając się do nich bezpośrednio prezydent podkreślił, że problem nie jest w wyborach czy decyzji wyborców, ale w ich (Tusk i kolegów – red.) mentalności.

"Uważacie, że macie wygrywać i koniec! To co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką. Obsadzaliście swoimi ludźmi i mężami zaufania kandydatów ugrupowań waszej koalicji wszystkie komisje wyborcze. Wybraliście i macie swoich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Firmy zamówione przez sprzyjające waszemu kandydatowi media robiły badania. I co?!? Wszyscy oszukiwali? Wszyscy kłamali? Wasi ludzie źle liczyli głosy żebyście przegrali?" – zapytał.

Duda do Tuska: Trzeba umieć przegrywać z godnością

Dalej prezydent Duda podkreślił, iż nie jest ciekawy wyników wyborów, ponieważ je zna. Zostały one – wskazał – oficjalnie ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą. "Znam te wyniki tak samo jak wszyscy Polacy i politycy z całego świata, którzy złożyli Prezydentowi-Elektowi Karolowi Nawrockiemu gratulacje" – dodał.

"Natomiast powtórzę jeszcze raz radę, którą dałem Panu ostatnio, jako ten, który stoi na straży bezpieczeństwa państwa i ciągłości władzy państwowej: trzymajcie się z daleka od kart do głosowania z wyborów prezydenckich! Nie mam cienia wątpliwości, że nie wolno dopuścić do tego, byście mogli choćby dotknąć oddanych przez obywateli głosów. To sprawa Sądu Najwyższego i PKW. Tej samej Izby Sądu Najwyższego, która uznała wynik wyborów, dzięki któremu teraz rządzicie w Polsce. Tej samej dzięki której jest Pan teraz Premierem. Niech Pan z kolegami zaprzestanie prowokacji, kłamstwa i nacisków. To nie służy Polsce i poczuciu bezpieczeństwa naszych Rodaków. Trzeba umieć przegrywać z godnością i szanować reguły demokracji" – zakończył Andrzej Duda.

Tusk o "prawdziwych" wynikach wyborów

Wpis prezydenta stanowi odpowiedź na ten zamieszczony w sobotę przed południem na platformie X przez Donalda Tuska. Szef rządu zwrócił się w nim właśnie do Dudy, a także Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego.

"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania?" – zapytał Tusk, po czym dodał: "Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać".

