Hołownia stawia Lewicy ultimatum. "Chce stanowiska wicepremiera"

Wbrew ustaleniom koalicyjnym, Szymon Hołownia nie chce oddać stanowiska marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy. Powinno to nastąpić w listopadzie 2025 r. "Polska 2050 domaga się równowagi w podziale stanowisk i sugeruje, że Lewica powinna oddać tekę wicepremiera, jeśli chce przejąć fotel marszałka. Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że taki był pierwotny układ" – podał Onet.

– Czy będziemy stawiać tę sprawę na ostrzu noża? Oczywiście, że tak. Uważam, że wszyscy w koalicji powinni. Lewica nie może mieć wszystkiego. Nie może ogon machać psem – wskazuje informator z Polski 2050. Minister klimatu twierdzi: – Lewica musi mieć też świadomość, że jeżeli chce marszałka, musi oddać wicepremiera. Obecnie w rządzie nie mamy wicepremiera, bo mamy marszałka i taki był układ. Lewica musi mieć tę świadomość, że jeżeli będą mieli otrzymać marszałka, muszą oddać wicepremiera.

Według formacji, funkcję mogłaby objąć minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodatkowo szef klubu parlamentarnego Polska 2050, Paweł Śliz, podkreśla, że Lewica jako najmniejszy klub nie powinna mieć tylu kluczowych stanowisk.

Czarzasty nie zamierza ustąpić

Co na to Lewica? Koalicjant nie ma zamiaru rezygnować z należnej mu posady. – Włodek nie odda fotela marszałka. Nie ma takiej opcji. Starania Szymona Hołowni to marzenie ściętej głowy. Czarzasty jest w stanie poświęcić niektóre resorty w ramach rekonstrukcji rządu, ale nie zrezygnuje z marszałkowania – odpowiada jeden z posłów Lewicy. Stanowisko Czarzastego jest jasne. – Jeżeli ktoś chce zerwać umowę koalicyjną, weźmie na siebie za to pełną odpowiedzialność. – A renegocjacja umowy wchodzi w grę? Czy ja wyglądam na kogoś, kto pod czyimś wpływem zmieni zdanie? Nie. To jest moja odpowiedź. Nic nie oddamy – deklaruje wicemarszałek.

