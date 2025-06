Zaprzysiężenie Nawrockiego. Plotka zdementowana

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wynosi ponad 369 tys. głosów.

W mediach pojawiły się spekulacje o możliwym przyjeździe prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na inaugurację urzędowania Karola Nawrockiego.

Leśkiewicz: Nie ma takiego zwyczaju

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, który – jak przekazał sam Nawrocki – będzie rzecznikiem prezydenta.

"Trwają intensywne przygotowania do zaprzysiężenia 6 sierpnia prezydenta Karola Nawrockiego. To będzie święto polskiej demokracji" – napisał na portalu X Leśkiewicz.

"Nie ma zwyczaju, by poza korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce, brały w nim udział głowy innych państw" – zaznaczył rzecznik.

Co z zaprzysiężeniem?

O ważności wyborów prezydenckich wkrótce zdecyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) Sądu Najwyższego, której status kwestionują rząd Donalda Tuska, grupa sędziów SN oraz część prawników, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

Na razie IKNiSP rozpatruje protesty wyborcze. Sędziowie ocenią, czy podczas głosowania doszło do naruszeń, a jeśli tak, to czy miały one wpływ na wynik wyborów.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska została zapytana w czwartek w TVN24, czy dopuszcza do siebie myśl, że z takiego czy innego powodu do 6 sierpnia nie nastąpi zaprzysiężenie prezydenta. – Ja już każdą myśl do siebie dopuszczam, także taką – odparła.

Dopytywana, kto wówczas będzie pełnił obowiązki prezydenta, odpowiedziała: – Nie wiem. Konstytucja w tym zakresie zawiera pewną lukę prawną.

Manowska zwróciła uwagę, że "Kodeks wyborczy stanowi, że ustępujący prezydent kończy urzędowanie w dniu, w którym prezydent elekt składa ślubowanie".

