Wszystko jasne. To on prowadzi profil Kaczyńskiego na platformie X

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zadebiutował w mediach społecznościowych w grudniu ubiegłego roku. To właśnie wtedy na platformie X pojawił się jego pierwszy wpis. "Witam serdecznie!" – te dwa słowa powitania zebrały aż 30 tysięcy polubieni. Obecnie profil Jarosława Kaczyńskiego ma 155,5 tysiąca obserwujących. "Już dziś widać, że wszystkie struktury państwa i służby pracują, żeby Tusk miał swojego prezydenta i absolutnie żadnej kontroli. Potrzebna jest pełna mobilizacja, żeby zatrzymać operację »słup Tuska«. Proszę Was o wielką, niespotykaną dotąd aktywność w sieci. Będę tu z Wami" – brzmiał jeden z kolejnych wpisów Jarosława Kaczyńskiego.

Wiele osób zastanawiało się, kto pomaga byłemu premierowi w prowadzeniu konta. Tajemnicę tę ujawnił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Paweł Szefernaker.

Kto prowadzi konto Jarosława Kaczyńskiego w mediach społecznościowych?

– To nie jest żadna tajemnica, że to konto, zresztą taki filmik był (…) na początku, jak pan prezes rozpoczyna działalność na Twitterze czy portalu X. Współpracownikiem, który wspiera pana prezesa w prowadzeniu konta, to jest Radosław Fogiel – oświadczył polityk w programie Rymanowski Live.

Wspomniane nagranie zostało opublikowane na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X. "Tak wyglądał start @OficjalnyJK. Sprawdźcie, co się działo za kulisami" – napisano. Na filmiku widzimy Jarosława Kaczyńskiego siedzącego przy jednym biurku z Radosławem Foglem. To ten drugi z polityków ma przed sobą laptopa. Za nimi zaś stoi były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na profilu lidera PiS pojawiają się komentarze do bieżących wydarzeń politycznych. Co jakiś czas publikowane są też lżejsze treści, jak np. zdjęcie kota prezesa.

Warto przypomnieć, że moment uruchomienia profilu Kaczyńskiego na platformie X nie był przypadkowy. Działo się to w momencie startu konwencji Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach.

