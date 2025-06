Kaczyński złożył podziękowania. "Przede wszystkim trzy nazwiska"

Jarosław Kaczyński i prezydent elekt Karol Nawrocki wygłosili przemówienia w Pułtusku w ramach wydarzenia pod hasłem "Wygrała Polska". Obaj podziękowali wyborcom za udział w wyborach i zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Gratulacje otrzymali również konkretni politycy PiS, które odegrali ważne role w trakcie kampanii wyborczej.

Kaczyński: To był kandydat PiS

Jarosław Kaczyński podziękował Karolowi Nawrockiemu. – Wziął na siebie największą odpowiedzialność i niebywały wysiłek. Jego determinacja, siła, odporność na ciosy, które go spotykały, jego optymizm, to wszystko było absolutnie niezbędne, by tę kampanię wygrać – powiedział Kaczyński. Jak dodał, jest przekonany, że takim też Nawrocki będzie prezydentem.

Kaczyński podziękował m.in. wszystkim, którzy zaangażowali się w komitety poparcia dla kandydatury Nawrockiego z prof. Andrzejem Nowakiem na czele.

Następnie mówił o zasługach partyjnego zaplecza. – To był nasz kandydat. To, że był obywatelski, tego nie zmienia. To był kandydat Prawa i Sprawiedliwości – przyznał polityk. – Chciałem podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą kampanię na różne sposoby. Szczególnie chciałem podziękować sztabowi – kierownictwu tej kampanii – podkreślił.

– Muszę wymienić przede wszystkim trzy nazwiska. Pan Paweł Szefernaker. Pan Piotr Milowański – nasz sekretarz generalny, szef aparatu partyjnego – ogromna rola w tych wyborach. I pan Adam Andruszkiewicz odpowiedzialny za wszystko, co działo się w internecie – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Polityk wymienił także posła Andrzeja Śliwkę i kilka innych nazwisk, podkreślając, że można by wymieniać ich znacznie więcej. – Ten sztab był dobry, dzisiaj nasi przeciwnicy nam go zazdroszczą – powiedział.

Prezes PiS: Ku zwycięstwu w wyborach parlamentarnych

Lider PiS mobilizował partię do dalszego działania. – My po zaprzysiężeniu, bo jestem przekonany, że ono nastąpi, rozpoczynamy drogę ku drugiemu zwycięstwu. Ku zwycięstwu w wyborach parlamentarnych. Co będzie po drodze, czy ten rząd, czy może jakiś inny, nad tym się będziemy jeszcze zastanawiać i spoglądać, jakie są możliwości, czy komuś z koalicjantów przypadkowo nie spadną łuski z oczu – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział na najbliższe tygodnie "wielki marsz po Polsce" szczególnie tam, gdzie wyniki były najlepsze bądź wystąpiły "największe wzrosty" celem podziękowań i mobilizacji demokratycznego społeczeństwa. – W trudnych dla nas miejscach też trzeba walczyć, a w porównaniu z 2020 r. w wielu miejscach te wyniki się wyraźnie poprawiły – przekonywał Kaczyński.

"Wygrała Polska". Nawrocki: Z głębi serca dziękuję

Nawrocki mówił również o liderowi obozu PiS, że zdecydował się na jego kandydaturę. – Dziękuję za odważną decyzję Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i całego kierownictwa. Dziękuję wszystkim parlamentarzystom i działaczom, że przez osiem miesięcy wspieraliście kogoś, kto nigdy nie był członkiem waszej partii – podkreślił Nawrocki.

– Dziękuję za to, że byliście odważni i zdeterminowani. Gwarantuję, że po 6 sierpnia zobaczycie wszyscy prezydenta pracowitego, który nie będzie czekał z realizacją programu. Już 7 sierpnia wyjdę z konkretnymi inicjatywami. Nie dam oszukać Polaków – zapowiedział Nawrocki.

"Będziemy budować Polskę bezpieczną ze swoimi aspiracjami"

– Jesteśmy takim narodem, któremu jeśli chce się zabrać wolność i suwerenność, to jesteśmy coraz silniejsi. Obywatelski ruch doprowadził do tego, że 6 sierpnia złożę zaprzysiężenie i zostanę prezydentem Polski. Obiecuję, że będę tylko i aż Waszym głosem – głosem Polek i Polaków, który słucha i realizuje polską rację stanu. Będziemy budować Polskę bezpieczną ze swoimi aspiracjami. Z głębi serca dziękuję za to, że nigdy nie zwątpiliście w nasze wspólne zwycięstwo. Dziękuję wszystkim tym, którzy wpłacali środki finansowe. Wszystkim tym, którzy sprawili, że mogłem przejechać 100 tys. km po całej Polsce. Byliście moim paliwem w tej kampanii wyborczej i za to Wam dziękuję – powiedział Nawrocki.

