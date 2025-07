"Jestem zdumiony gwałtownymi reakcjami Tuska". Duda dziękuje grupom chroniącym granicę

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że od 7 lipca Polska czasowo przywraca kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. To odpowiedź rządu na zmieniającą się sytuację migracyjną oraz działania Niemiec, które kontynuują restrykcyjną politykę graniczną wobec migrantów.

Tusk stwierdził, że "haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta (Karola Nawrockiego – red.), obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych, takich jak Straż Graniczna i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę SG, włącznie z atakami na funkcjonariuszy". – To są rzeczy niedopuszczalne – ocenił premier.

Prezydent: Jestem zdumiony gwałtownymi reakcjami premiera

Do tych słów nawiązał w rozmowie z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda, który w czwartek przebywa z wizytą w Watykanie.

– Jestem zdumiony tymi gwałtownymi reakcjami premiera Tuska na to, że powstają grupy obywatelskie, które strzegą granicy, bo według mnie ci ludzie pomagają Straży Granicznej w realizacji jej zadania. Robią to z dobrej woli, chcą chronić bezpieczeństwo Polski, swoje, swoich rodzin, nas wszystkich – stwierdził.

– Mówiąc szczerze, ja pierwszy powiedziałem, że dziękuję za to i nadal za to dziękuję, za taką postawę gotowości służenia w wsparciu ochrony granicy Rzeczypospolitej, bo to jest niezwykle cenne – podkreślił.

Duda: Ludzi broniących granicy krytykują dzisiaj ci sami politycy, którzy kilka lat temu atakowali Straż Graniczną

Jego zdaniem "dzisiaj tych ludzi krytykują ci sami politycy, którzy jeszcze kilka lat temu w bezczelny, chamski sposób atakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej, atakowali polskich żołnierzy, którzy strzegli polskiej granicy".

– Dzisiaj ubierają się w piórka wielkich obrońców SG, a jeszcze do niedawna klaskali, kiedy wpuszczano do polskich kin film, który szkalował funkcjonariuszy SG i który w tym ujęciu jest antypolski – ocenił, nawiązując do filmu "Granica" w reżyserii Agnieszki Holland.

– Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, co było kilka lat temu i jak się zachowywali ci politycy. (...) Dziękuję wszystkim obywatelom, którzy odpowiedzialnie do tego podchodzą i którzy chcą wspierać polskich funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy mają za zadanie bronić nas przed nielegalną migracją – powiedział prezydent.

