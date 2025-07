Bodnar chce uchylenia immunitetu Macierewiczowi

Pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP.

"Prokurator zamierza postawić Antoniemu Macierewiczowi zarzut polegający na tym, że będąc funkcjonariuszem publicznym – Przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ujawnił informacje niejawne o klauzuli 'Ściśle tajne:, 'Tajne', 'Poufne' i 'zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów zawierających wyniki badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r, katastrofy lotniczej, które stanowiły informacje chronione" – podano w komunikacie.

Zespół Śledczy nr 4

Wniosek ma związek z działalnością tzw. komisji Macierewicza, która zajmowała się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wśród przestępstw wymienia się m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Obrony Narodowej i Przewodniczącego Podkomisji, podrabianie dokumentów oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach i ujawnienie osobom nieuprawnionym informacji niejawnych, oraz innych podlegających ochronie.

Wniosek to efekt pracy Zespołu Śledczego nr 4 w Prokuratorze Krajowej. Został on powołany w listopadzie 2024 r. w obliczu obszernego i kompleksowego raportu przekazanego prokuratorom przez zespół stworzony w MON do zbadania działalności tzw. "podkomisji smoleńskiej". Zespół Śledczy prowadzi obecnie 7 śledztw. "Analiza materiałów przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przeprowadzona przez Zespół Śledczy nr 4 PK, pozwoliła na przyjęcie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co skutkowało wszczęciem w dniu 18 listopada 2024 r. pięciu śledztw dotyczących łącznie 21 czynów" – czytamy.

Czytaj też:

Bodnar przyznaje. "Błędne przeliczenie dot. nie więcej niż 18 tys. głosów"Czytaj też:

Kongres PiS. Kaczyński: Tamta strona realizuje cel zewnętrzny