Nie będzie dymisji Leszczyny? Minister zabrała głos

Jak wynika z ustaleń serwisu Money.pl, rekonstrukcja nie będzie jedynie zmianą kosmetyczną, a politycznym trzęsieniem ziemi. Przebudowa ma być poważna, a jej celem – zwiększenie efektywności i lepsze zarządzanie sektorami gospodarki.

Jednym z głównych punktów rekonstrukcji ma być likwidacja Ministerstwa Aktywów Państwowych. W myśl tego scenariusza, nadzór nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa zostanie przeniesiony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pozostałe kompetencje tego resortu zostaną rozdzielone pomiędzy inne ministerstwa.

Jak wynika z ustaleń portalu, zmienić ma się skład Rady do spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Państwowych Osób Prawnych. "Do tej pory cztery miejsca wskazywał premier, a cztery minister aktywów. W przyszłości każda formacja koalicyjna będzie mogła delegować swojego przedstawiciela, co ma zwiększyć pluralizm w tym gremium" – czytamy.

Leszczyna: Wszystko w rękach premiera

Minister zdrowia Izabela Leszczyna, zapytana na antenie RMF FM o to, czy zostanie w resorcie, odpowiedziała: „Pewnie tak, ale każdy minister zdaje się, odpowiada tak samo, wszystko w rękach premiera, ja jestem do dyspozycji pana premiera zawsze”.

– Gdyby pan zapytał, czy chcę być nadal ministrem zdrowia, to ja odpowiem: tak, bo mam kilka bardzo ważnych rzeczy do zrobienia, kilka różnych równie ważnych już zrobiłam, ale przede mną jeszcze sporo, a może raczej przed polskim systemem ochrony zdrowia – powiedziała Leszczyna.

Szefowa resortu zdrowia została zapytana, czy nie ma chętnych, by przejąć jej tekę. – To jest teza często powtarzana, ale ona nie jest tak naprawdę prawdziwa. Oczywiście, ale nie wymienię ich nazwisk – odpowiedziała minister.

Ustawa zaostrzająca ataki na medyków

W rozmowie padło pytanie o ustawę zaostrzającą kary za ataki na medyków.

– Kolejny krok to jest już Rada Ministrów. Jeśli na tym SKRM-ie nie było uwag, to znaczy, że Rada Ministrów może przyjąć ten projekt nawet na najbliższym posiedzeniu i to znaczy, że on jeszcze w Sejmie pojawi się przed wakacjami sejmowymi – wyjaśniła Izabela Leszczyna.

Czy projekt ma szansę znaleźć się w Sejmie przed wakacjami parlamentarnymi? – W mojej ocenie na 90 proc. tak, ale musi zdecydować cały rząd, Rada Ministrów – wyjaśniła minister.

– Wejdzie w życie na pewno po wakacjach, nad czym ubolewam oczywiście – dodała.

