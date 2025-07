Dodatkowe patrole na granicy z Litwą. Reakcja na działania migrantów

Od tygodnia trwają kontrole na granicach Polski z Litwą i z Niemcami. Kontrole są prowadzone wyrywkowo, na wjeździe do Polski. Potrwają do 5 sierpnia. Przejścia graniczne, przez które można przekroczyć granicę, zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia. Przekraczanie granicy w innym miejscu może skutkować mandatem.

Tyle kontroli przeprowadzono

Jak wynika z danych przedstawionych przez Straż Graniczną, w ciągu siedmiu dni kontroli na granicy polsko-litewskiej odprawiono ponad 40 tys. osób i skontrolowano ponad 19,5 tys. pojazdów. Ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej SG przekazał w poniedziałek, że zatrzymano 42 osoby. 15 migrantom odmówiono wjazdu, natomiast 19 przekazano w ramach readmisji.

Według litewskiej Straży Granicznej, od dnia wznowienia kontroli (7 lipca) do końca ubiegłego tygodnia (13 lipca), polskie służby graniczne zawróciły łącznie 28 nielegalnych imigrantów, którzy wjechali na Litwę z Łotwy.

Więcej patroli na granicy z Litwą

Jak podaje RMF FM, Straż Graniczna zwiększy liczebność patroli na granicy z Litwą. Decyzja jest reakcją na podejmowane przez migrantów próby przedostawania się do Polski przez lasy i pola. Mundurowi dokonali bowiem podsumowania sytuacji po pierwszych dniach przywrócenia tymczasowych kontroli granicznych z Litwą i Niemcami.

Według ustaleń reportera radia, chodzi o kilkudziesięciu strażników, którzy mają dołączyć do kilkuset innych funkcjonariuszy, którzy już przeprowadzają kontrole. "Ich głównym zadaniem ma być udział w mobilnych patrolach, które działać będą poza wyznaczonymi miejscami przekraczania granicy" – czytamy na rmf24.pl.

Okazuje się, że nie jest konieczne ściąganie funkcjonariuszy Straży Granicznej z innych części kraju. Wzmocnienie patroli umożliwiło już przekierowanie sił oddziałów podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na tym nie koniec. Według nieoficjalnych informacji podjęto również rozmowy z wojskiem na temat wysłania kolejnych żołnierzy, którzy wzięliby udział w mieszanych patrolach ze strażnikami.

