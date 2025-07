"Nie ma żadnych oznak". Nowe informacje z Litwy ws. kontroli na granicy

Od tygodnia trwają kontrole na granicach Polski z Litwą i z Niemcami. Kontrole są prowadzone wyrywkowo, na wjeździe do Polski. Potrwają do 5 sierpnia. Przejścia graniczne, przez które można przekroczyć granicę, zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia. Przekraczanie granicy w innym miejscu może skutkować mandatem.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Straż Graniczną, w ciągu siedmiu dni kontroli na granicy polsko-litewskiej odprawiono ponad 40 tys. osób i skontrolowano ponad 19,5 tys. pojazdów. Ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej SG przekazał w poniedziałek, że zatrzymano 42 osoby. 15 migrantom odmówiono wjazdu, natomiast 19 przekazano w ramach readmisji.

Granica polsko-litewska. Ruch niezakłócony

– Decyzja Polski o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicy z Litwą nie wpłynęła negatywnie na płynność ruchu granicznego. Kontrole prowadzone przez stronę polską nie powodują utrudnień dla podróżnych. Nie ma żadnych oznak, by działania polskich służb w jakikolwiek sposób zakłócały ruch po stronie litewskiej – poinformował rzecznik prasowy litewskiej Służby Ochrony Granicy Państwowej Giedrius Miszutis, cytowany przez agencję prasową BNS.

Według litewskiej Straży Granicznej, od dnia wznowienia kontroli (7 lipca) do końca ubiegłego tygodnia (13 lipca), polskie służby graniczne zawróciły łącznie 28 nielegalnych imigrantów, którzy wjechali na Litwę z Łotwy.

Transport drogowy i kolejowy między Litwą a Polską jest obecnie nadzorowany w sposób ciągły na trzech przejściach granicznych: Budzisko-Kalwaria, Ogrodniki-Łoździeje oraz na stacji kolejowej Trakiszki-Mockava. W dziesięciu innych punktach kontrole prowadzone są wyrywkowo.

Kontrola polega na sprawdzeniu dokumentów tożsamości oraz – w uzasadnionych przypadkach – bagażu i pojazdu. Średni czas kontroli to kilka minut, ale może się wydłużyć przy większym ruchu lub konieczności dokładniejszej weryfikacji.

