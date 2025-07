"Pełzający zamach stanu". Ziobro uderza w Tuska

Donald Tusk ogłosił w środę skład Rady Ministrów po zmianach, jakich dokonał w jej składzie. Swoją misję kończy Adam Bodnar. Rząd został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów.

Potwierdziły się ustalenia portalu DoRzeczy.pl, że Waldemar Żurek zastąpi na stanowisku dotychczasowego ministra sprawiedliwości.

Ziobro: Koalicja Tuska realizuje bezprawie

Tymczasem poseł PiS Zbigniew Ziobro podczas środowej konferencji prasowej zwrócił uwagę na działalność rządu w kontekście komisji śledczej ds. Pegasusa.

– Pełzający zamach stanu trwa i z całą pewnością, jeżeli chodzi o ten kwalifikowany w Kodeksie karnym najwyższymi zagrożeniami ustawowymi zamach na ustrój polskiego państwa, jako zbrodnię, w przyszłości Donald Tusk będzie za to odpowiadał – zapowiedział były minister sprawiedliwości.

– To bezprawie, które realizuje koalicja Tuska w tej konkretnej sprawie, pokazuje ich stosunek w ogóle do prawa, a więc po pierwsze do Trybunału Konstytucyjnego, który (…) wydał wyrok, który zdelegalizował komisję śledczą ds. Pegasusa – dodał Ziobro.

Były minister sprawiedliwości: Kolejne złamanie prawa

Jak podkreślił poseł PiS, "gdybyśmy nawet w tej chwili odsunęli kwestię Trybunału Konstytucyjnego, to mamy do czynienia z kolejnym złamaniem prawa, w tym polskiej Konstytucji w tym przypadku."

Zbigniew Ziobro stwierdził, że wybitni profesorowie prawa konstytucyjnego i karnego twierdzą, że "polska Konstytucja nie przewiduje możliwości uchylenia immunitetu celem doprowadzenia świadka na przesłuchanie".

– Nie ma w polskim porządku możliwości użycia przymusu wobec parlamentarzysty, który posiada immunitet, by siłą go doprowadzać do sądu czy prokuratury, czy komisji śledczej, zakładając nawet, że byłaby legalna. Możemy się z tym nie zgadzać. Ja chętnie zagłosowałbym za zmianami w polskiej Konstytucji, które taką możliwość by przewidywały – powiedział parlamentarzysta.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro nie ma wątpliwości: Ciąg dalszy tego cyrku – nastąpiCzytaj też:

Ziobro ostrzega Bodnara. "Przyjdzie czas na odpowiedzialność karną"