"Świetne jedzenie i śpiewy". Kaczyński o spotkaniu z prezydentem elektem

We wtorek wieczorem odbyło się spotkanie parlamentarzystów PiS z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Miało być "wzajemnym podziękowaniem" za współpracę w kampanii wyborczej. Już wcześniej przyszła głowa państwa rozmawiała z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyński.

Spotkanie zorganizowano w hotelu w podwarszawskim Sękocinie. Rozpoczęło się po godzinie 19:00. Część oficjalna trwała około dwie godziny. Według medialnych doniesień, Nawrocki rzeczywiście dziękował politykom PiS za pomoc w kampanii. Co ciekawe, samego Jarosława Kaczyńskiego miał nazwać wprost "politycznym geniuszem". – To spotkanie miało pokazać, że Karolowi po wyborze nie odbiła woda sodowa i wie, komu zawdzięcza zwycięstwo – stwierdził w rozmowie z Interią anonimowy polityk obecny na spotkaniu. – Daje to nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki i relacje nowego prezydenta z prezesem ułożą się inaczej niż z Andrzejem Dudą. Dla całego obozu to dobrze – ocenił rozmówca portalu.

Kulisy spotkania polityków PiS z Nawrockim. Kaczyński: Bardzo dobra atmosfera

– Pan prezydent musiał już wyjechać, a reszta pozostała na kolacji i w pewnym momencie zaczęła się jakaś muzyka. Nie ukrywam, ale jestem raczej z innego pokolenia, dla mnie cokolwiek straszna, ale innym się podobała. Niektórzy zaczęli tańczyć i nawet śpiewać zdaje się, ale to było incydentem – zdradził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Pytany o śpiewy posła Michała Wójcika, lider PiS odpowiedział: – Ale pani mówi o koncercie chyba. Bo w pewnym momencie chór się jakiś tam odezwał, też nie ustaliłem, kto ten chór stanowił. Poza tym było rzeczywiście świetne jedzenie.

– Atmosfera bardzo dobra. Ale jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to proszę wybaczyć, ale nie macie mnie państwo o co pytać – podkreślił Kaczyński.

