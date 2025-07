Ziobro doprowadzony przed komisję śledczą? Jest zielone światło

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajęła się wnioskiem o wyrażenie zgody Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Były minister sprawiedliwości niespodziewanie pojawił się w środę na posiedzeniu komisji regulaminowej. – Jutro miałem zaplanowany zabieg. Postanowiłem przybyć jednak tutaj – powiedział wiceprezes PiS w rozmowie z dziennikarzami.

– Zawsze przyjdę na posiedzenie komisji, jeżeli będzie to komisja działająca legalnie (…). Natomiast jeżeli będzie to samozwańcza komisja sejmowa, to nigdy nie będę legalizował bezprawia, hucpy i kpienia z polskiej konstytucji, z polskiego prawa – dodał.

Jest decyzja komisji regulaminowej

Komisja regulaminowa zdecydowała, że przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku komisji śledczej ds. Pegasusa z dnia 27 czerwca 2025 r. o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry.

Wcześniej odrzucono wniosek wiceprzewodniczącego komisji regulaminowej Kazimierza Smolińskiego, który wnosił o nierozpatrywanie przedmiotowego wniosku. Poseł PiS opierając się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., przekonywał, że komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie.

Teraz ostateczną decyzję podejmie Sejm. Jeśli wyrazi zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie, wniosek trafi do sądu.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją".

