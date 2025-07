"Groźny dla Polski". Poseł Konfederacji o Kaczyńskim

Polityk Konfederacji był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Jednym z tematów rozmowy był reportaż portalu Goniec.pl na temat Ruchu Obrony Granic.

Grzegorz Płaczek: Bąkiewicz to wytwór PiS

Dziennikarz wcielił się w jednego z aktywistów i nagrał z ukrytej kamery to, do czego był namawiany przez innych z Ruchu, w tym Roberta Bąkiewicza. – Najważniejszy jest medialny przekaz. Nawet jak telefon wam nie działa, to udajecie, że nagrywacie – można było usłyszeć na nagraniu.

Według Grzegorza Płaczka, jest to sytuacja w której ktoś kogoś instruuje, w jaki sposób wykorzystywać patriotyzm do budowania swojej popularności politycznej w sieci. Podkreślając, że tego nie popiera, polityk zwrócił uwagę, ze podobne metody stosują również posłowie.

– Pan Bąkiewicz był wspierany finansowo oraz politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość, więc jest to pewien wytwór PiS-u – stwierdził.

Płaczek: Kaczyński zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić

Gospodarz programu nawiązał do rzekomego planu Prawa i Sprawiedliwości. W jego myśl, Robert Bąkiewicz miałby przekonać część środowiska narodowców do przejścia na stronę PiS. Taki scenariusz nie byłby dla posła Płaczka zaskoczeniem.

– Proszę się nie dziwić. Prezes Kaczyński jest doświadczonym, groźnym dla Polski politykiem, dlatego, że zrobi politycznie wszystko, aby nie dopuścić do tego, aby Konfederacja stała się partią numer jeden na prawicy – oświadczył.

