PiS nie tęskni za Konfederacją

Przynajmniej – to kluczowe zastrzeżenie – dopóty, dopóki na czele PiS stoi Jarosław Kaczyński i dopóki to on rozdaje karty oraz kształtuje linię swojego ugrupowania Kolejne sondaże wskazują, że umownie rozumiana prawica (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) miałaby w nowym Sejmie większość, a nawet że jest już blisko większości konstytucyjnej. Potrzeba do tego 307 głosów. Pod próg spadają w kolejnych badaniach Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 – to raczej stały trend. Różnie wygląda sytuacja Lewicy i Razem – w jednych badaniach rzutem na taśmę do Sejmu trafiają, w innych lądują pod progiem.

Koalicja Obywatelska częściej jest wciąż na pierwszym, czasem na drugim miejscu. Partia Grzegorza Brauna, która od wyborów prezydenckich zaczęła być uwzględniana w sondażach, notuje wyniki nawet lepsze niż jej lider w pierwszej turze. W świeżym sondażu CBOS KKP zdobyła 8 proc., z kolei w sondażu OGP – ponad 7 proc.