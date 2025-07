Skandaliczne sceny na meczu w Katowicach. Tak zachowali się Ukraińcy

Bulwersujące sceny rozegrały się w czwartek 24 lipca podczas meczu kwalifikacyjnego do Ligi Konferencji Europy w Katowicach. Na przeciwko siebie stanęły ukraińska FK Ołeksandria i serbski klub Partizanem Belgrad. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Ukraińców. To jednak nie wynik wzbudził największe emocje.

Skandaliczne zachowanie Ukraińców na meczu w Katowicach

Wszystko zaczęło się już dzień przed meczem. Jak donosi serwis Mondo.rs, trener ukraińskiej drużyny Kiriłł Niestierenko prowokował przeciwników. Powodem takiego zachowania miał być – jak to określił – nieprzyjazny gest Serbów. W ten sposób określił ich udział w towarzyskim turnieju w Rosji.

To był jednak dopiero wstęp. Ukraińcy pojawili się na murawie Areny Katowice owinięci narodowymi flagami. Następnie odmówili podania ręki rywalom. Potem do akcji wkroczyli kibice, którzy wznosili okrzyki uderzające w Rosję, rosyjski klub CSKA Moskwa oraz rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Następnie postanowili uderzyć w Serbów obraźliwą przyśpiewką. Media zwracają uwagę, że piłkarze Partizan Belgrad w żaden sposób nie prowokowali przeciwników, a co za tym idzie nie dali pretekstów do ataków na siebie. Co więcej, klub w ostatnich czasach miał w ogóle nie angażować się w politykę.

"Zabić Serba"

Nagranie, na którym słychać, jak ukraińscy kibice wykrzykują skandaliczne hasło "Ubij Srbina" ["Zabić Serba – red.] zamieścił w mediach społecznościowych serbski dziennikarz Aleksandar Ilić.

Oburzające sceny, jakie rozegrały się na boisku w Katowicach zostały dostrzeżone również przez rosyjski serwis Sport.ru. "Zabić Serba! Ukraińscy kibice zorganizowali prowokację podczas meczu europejskich pucharów. Mecz domowy Ołeksandrii nie wzbudził w Polsce większych emocji – trybuny były praktycznie puste. A to tylko wzmocniło głosy nielicznych ukraińskich fanów. W 30. minucie zaczęli skandować 'Ubij Srbina'" – odnotowali rosyjscy dziennikarze.

