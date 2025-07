Duży pożar w dawnym zakładzie produkcyjnym pod Warszawą

W nocy z soboty na niedzielę w Kałuszynie (powiat miński, woj. mazowieckie) wybuchł pożar hali w dawnym zakładzie produkcyjnym. Akcja gaśnicza trwała przez całą noc, a w niedzielny poranek strażacy wciąż dogaszają ogień.

– Ogień pojawił się około godziny drugiej w nocy – poinformował RMF FM młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W szczytowym momencie na miejscu pracowały 23 zastępy straży pożarnej, czyli łącznie 90 strażaków.

Na szczęście w chwili wybuchu pożaru w budynku nikogo nie było – nie ma osób poszkodowanych.

Regularne pożary hal, magazynów i zakładów w Polsce

W środę po godzinie 12:00 doszło do pożaru trzech boksów na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Zwodzie 1 na warszawskim Wilanowie. Państwowa Straż Pożarna poinformowała po godzinie 13:00, że ogień został opanowany, trwa dogaszanie. Na miejscu pracowało 12 zastępów PSP, w tym grupa operacyjna oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.

Pożar wybuchł zaledwie dwa kilometry od Elektrociepłowni Siekierki, w przemysłowej części Warszawy. Przez kilkadziesiąt minut w okolicy unosił się gęsty dym, który widać było z dużej odległości. Mieszcząca się w przy ul. Augustówka 30 Elektrociepłownia Siekierki to największa polska elektrociepłownia, druga co do wielkości w Europie. Zakład jest własnością PGNiG Termika SA – spółki zależnej PGNiG.

Ogień pojawił się w hali namiotowej, w której składowane były odpady. Objął powierzchnię około 200 metrów kwadratowych. Nikomu nic się nie stało.

