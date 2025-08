MSZ do Rosji. "Natychmiast"

"Celowa, nieuzasadniona i brutalna agresja Rosji przeciwko Ukrainie stanowi jawne i świadome pogwałcenie zasad helsińskich. To nie jest zwykły konflikt między dwoma państwami, to atak na fundamenty porządku międzynarodowego i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie i poza nią" – przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piątkowym oświadczeniu. "Po raz kolejny wzywamy Rosję do porzucenia dotychczasowej polityki siły na rzecz bezwarunkowego przestrzegania zasad wskazanych w Akcie Końcowym z Helsinek. Rosja jest jego sygnatariuszem i jest zobowiązana do przestrzegania zasad w nim zawartych. Rosja musi natychmiast zakończyć swoją wojnę przeciw Ukrainie i inne agresywne działania zagrażające pokojowi i stabilności" – zaznaczono w komunikacie.

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie został podpisany przez 35 szefów państw i rządów na zakończenie obrad Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 sierpnia 1975 w Helsinkach. Dokument określa wspólne zasady postępowania w stosunkach międzynarodowych. Wśród zasad panujących w stosunkach międzynarodowych wymieniono m.in.: powstrzymanie się od groźby użycia siły i jej użycia; nienaruszalność granic; integralność terytorialna państw.

MSZ: Filary bezpieczeństwa

"Polska zdecydowanie potwierdza przywiązanie do fundamentalnych zasad i wartości, które legły u podstaw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie" – zaznaczy MSZ. "Zasady te, takie jak suwerenność, integralność terytorialna, zakaz użycia siły, pokojowe rozstrzyganie sporów, poszanowanie praw człowieka oraz podstawowych wolności, stanowią filary bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Pozostają one równie aktualne dzisiaj, jak i pół wieku temu" – podkreślono. Resort pisze, że "Helsiński Dekalog z 1975 roku był źródłem inspiracji i nadziei dla dysydentów, demokratycznej opozycji i społeczeństw zmuszonych do życia za Żelazną Kurtyną".

