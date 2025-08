Pilny komunikat MSWiA. To odpowiedź na wniosek Żurka

W czwartek podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, poinformował, że wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji, by ten rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. W ocenie Waldemara Żurka ci sędziowie, to również ta grupa, która – jak mówił – "wikłając się w procedury sprzeczne z naszą konstytucją, nie daje gwarancji prawidłowego wykonania funkcji, które piastują". Waldemar Żurek dodał wówczas, że to szef MSWiA zdecyduje, czy wystąpić do PKW, która finalnie dokonuje zmian personalnych.

MSWiA reaguje na prośbę Żurka

W poniedziałek MSWiA poinformowało, że "zwróciło się do przewodniczącego PKW o odwołanie z funkcji komisarza wyborczego sędziów, którzy czynnie poparli wybór sędziów do »neoKRS« oraz brali udział w procedurze nominacyjnej". "Działania te były sprzeczne z etosem sędziowskim oraz podważały niezależność władzy sądowniczej, na co wskazał Minister Sprawiedliwości" – czytamy we wpisie.

MSWiA dodało, że oczekuje pilnej decyzji PKW w tej spawie, przytaczając podstawę prawną – art. 166 § 4 zdanie pierwsze i § 8 w związku z § 1 i § 3 Kodeksu wyborczego.

Waldemar Żurek wcześniej odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do – jak to określił – "neoKRS" lub są "neosędziami". Z tych samych powodów zawieszonych zostało także 46 prezesów i wiceprezesów sądów. – Chciałbym dać sygnał do środowiska, że sędzia to nie tylko świetny prawnik, który stosuje ustawy. Sędzia musi mieć refleksję, że jest jeszcze konstytucja, która w hierarchii źródeł prawa stoi najwyżej – informował w czwartek minister sprawiedliwości I prokurator generalny.

