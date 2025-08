Żurek bez ochrony SOP. Nie zwrócił się z wnioskiem do MSWiA

Wirtualna Polska informuje, że Waldemar nie zgłaszał wniosku do MSWiA o przyznanie mu ochrony.

Bodnar jeszcze z ochroną SOP

– Jego poprzednik Adam Bodnar, również początkowo nie ubiegał się o ochronę. Sytuacja zmieniła się po otrzymaniu przez niego pogróżek i gróźb śmierci – powiedział portalowi oficer jednej ze służb.

Portal przypomina, że na początku czerwca ubiegłego roku 55-letni mężczyzna groził Adamowi Bodranowi– w wiadomości wysłanej przez Messengera – pozbawieniem życia. Pod koniec listopada prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi.

Wirtualna Polska informuje, że Adam Bodnar będzie jeszcze miesiąc – do 24 sierpnia – korzystał z ochrony SOP. Jeśli wystąpi z wnioskiem do szefa MSWiA, to może ona zostać przedłużona.

Waldemar Żurek nowym ministrem sprawiedliwości

24 lipca Waldemar Żurek został powołany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę na urząd ministra sprawiedliwości. Dotychczasowego sędziego premier Donald Tusk wskazał dzień wcześniej jako następcę Adama Bodnara. Nominacja Waldemara Żurka była jednym z zaskoczeń rekonstrukcji rządu.

Tuż po objęciu funkcji ministra sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał dziewięć osób z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz 46 prezesów i wiceprezesów sądów. – Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do tzw. neoKRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób, świetnych w sądzie, nie startuje w tym konkursie przed tzw. neoKRS-em, wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z zapisami konstytucji dotyczącymi tej instytucji, powinien mieć refleksję – powiedział.

Dodał, że nie jest od sądzenia tych osób. – Natomiast chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają będą realizowane, że nie będzie żadnego rodzaju sabotażu – mówił Waldemar Żurek.

