Tusk mobbinguje minister? "Odbieram to jako żart"

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu doszło do wymiany "uprzejmości" między premierem Donaldem Tuskiem i minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. W tle jest afera KPO. Kamery TVN24 uchwyciły moment, gdy Tusk witał się z ministrami przed rozpoczęciem posiedzenia. Gdy podszedł do Pełczyńskiej-Nałęcz, doszło do krótkiej wymiany zdań.

– Wszystkie kamery na panią minister – powiedział Tusk. – Albo na pana premiera – odparła Pełczyńska-Nałęcz. – Pozazdrościć popularności – rzucił Tusk, idąc na swoje miejsce.

W sieci pojawiły się komentarze oskarżające szefa rządu o mobbing. O zdanie zapytano samą zainteresowaną. Minister funduszy była gościem Kanału Zero. – Dzisiaj wszystkie kamery są na panią, naprawdę na panią. Nawiązuję do premiera Donalda Tuska. Pojawiły się dyskusje, czy pani jest mobbingowana w rządzie Donalda Tuska – zauważył prowadzący Krzysztof Stanowski.

"To był żart"

– Ja nie jestem osobą, którą łatwo wyprowadzić z równowagi i ustawić w pozycji, żebym się czuła mobbingowana. Jeżeli mówimy o tej wypowiedzi pana premiera, ja ją odbieram jako żart. Na żart odpowiedziałam żartem i w żadnym razie, z dystansem do siebie, nic tu nie przyjmuję jako mobbing – zapewniła Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa MFiPR dodała, że "skoro słowo 'mobbing' się przy tej wymianie żartów pojawiło, to warto powiedzieć, że mobbing w Polsce jest". – Oglądałam dane, ja mam trochę takiego świra jako socjolog, i ludzie naprawdę mają w pracy poczucie stresu, wyjątkowo na tle Unii Europejskiej, więc to jest jakaś ważna sprawa, co się dzieje u nas w pracy. Pewnie wiele osób w Polsce, a na pewno jest mobbowanych. Trzeba skorzystać z każdej okazji i to potępić. Ludzie powinni czuć się w pracy dobrze – podsumowała polityk Polski 2050.

