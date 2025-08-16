Sensacyjne doniesienia z Włoch. Polska ambasada nie złożyła kwiatów pod Monte Cassino

Serwis "Niezależna.pl" donosi, że na grobach żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy polegli w jednej z najważniejszych bitew w historii oręża polskiego, nie pojawił się ani jeden wieniec, ani nawet pojedynczy znicz złożony w imieniu Rzeczypospolitej.

Jak relacjonują obecni na miejscu Polacy, jedynymi osobami, które miały zadbać o uczczenie pamięci poległych, byli prywatni pielgrzymi oraz dziennikarze.

Nieobecność polskiej dyplomacji

Nieobecność polskiej dyplomacji kontrastuje szczególnie mocno z wagą dnia i miejsca. Monte Cassino to nie tylko symbol ofiary i bohaterstwa żołnierzy gen. Władysława Andersa, ale także jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej poza granicami Polski. 15 sierpnia, obchodzone od 1923 roku jako Święto Wojska Polskiego, ma wyjątkowy wymiar dla tradycji wojskowej – to również rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Tym bardziej dziwią więc doniesienia mieszkających na co dzień we Włoszech Polaków, że nikt z pracujących w polskiej ambasadzie w Rzymie, którą kieruje Ryszard Schnepf, chargé d'affaires a.i. w Republice Włoskiej, nie dołożył żadnych starań, aby upamiętnić to ważne dla Polaków i polskiej historii miejsce na świecie. Z niedowierzaniem na tę informację zareagował m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, który w krótkim wpisie na swoich mediach społecznościowych skwitował sprawę w dwóch słowach: "Nie wierzę"

Nawrocki nie podpisze nominacji Schnepfa

Karol Nawrocki, jeszcze jako prezydent-elekt zapewniał, że nie zamierza podpisać nominacji ambasadorskich dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Jak podkreślał kilka tygodni temu jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, to "linia demarkacyjna" nowego prezydenta. Sprawa ma być jednym z kluczowych tematów rozmów Nawrockiego z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim, które odbędą się prawdopodobnie w najbliższych tygodniach.

Konflikt o obsadę placówek dyplomatycznych trwa od marca ubiegłego roku, gdy Sikorski odwołał kilkudziesięciu ambasadorów i wycofał część kandydatur, co spotkało się z oporem prezydenta Andrzeja Dudy, który uznał, że żadne nominacje nie mogą się odbyć bez jego podpisu. Zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent na wniosek szefa MSZ, zaakceptowany przez premiera.

