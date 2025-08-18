Chwile grozy na Dworcu Centralnym. Ewakuowano kilkadziesiąt osób

O pożarze, do jakiego doszło w poniedziałek na Dworcu Centralnym informuje Onet. Informację tę potwierdził w rozmowie z portalem Onetowi asp. Mariusz Kapsa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Warszawa: Pożar na Dworcu Centralnym. "W ogniu stanęła sterta ubrań"

Informacja o pojawieniu się ognia na terenie dworca wpłynęła do służb ok. godziny 9. Sytuacja miała wyglądać wyjątkowo poważnie. Z tego właśnie względu na miejsce wysłano kilka jednostek straży pożarnej.

– Pożar miał miejsce w sklepie Biedronka na terenie Dworca Centralnego. W ogniu stanęła sterta ubrań – przekazał asp. Kapsa. Konieczna była ewakuacja. Ze sklepu i jego najbliższej okolicy wyprowadzono łącznie ok. 50 osób.

Akcja gaśnicza trwała około godzinę. Obecnie trwa wietrzenie pomieszczeń dotkniętych pożarem.

Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nie jest jasne, jaki był powód pojawienia się ognia: czy był to wypadek, czy też doszło do celowego podpalenia. Przyczyny pożaru ma ustalić policja.

