"Zamilcz, kretynie". Żukowska nie wytrzymała po wpisie Giertycha

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

– Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – powiedział prezydent.

Zawetowana przez niego ustawa zakładała również przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 r. Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej jest uznawany za legalny, kończy się 30 września 2025 r.

"Milion obywateli walczącej Ukrainy musi do 1 października opuścić Polskę, bo Rosja zainstalowała swoich ludzi w Kancelarii Prezydenta" – napisał na portalu X poseł KO Roman Giertych.

Giertychowi ostro odpowiedziała Anna Maria-Żukowska (Lewica). "Zamilcz, kretynie. Nawrocki realizuje totalnie program Tuska" – stwierdziła.

Żukowska dołączyła do swojego wpisu zrzut ekranu z wypowiedzią premiera Donalda Tuska, który w maju w odniesieniu do 800 plus dla Ukraińców mówił: "Nie możemy pozwolić na to, że ktoś będzie wykorzystywał nasz system socjalny, nie mieszkając w Polsce".

W czasie kampanii wyborczej postulat ograniczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy zgłosił prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W styczniu zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Tusk zapowiedział wówczas, że propozycja Trzaskowskiego zostanie "pilnie" rozpatrzona przez rząd. – Ja jestem na tak – dodał.

