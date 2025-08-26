Posłowie wrócą wcześniej z wakacji? "Trzeba odpowiedzieć prezydentowi"

Według ustaleń WP część posłów sejmowej większości dyskutuje o tym, czy kolejne spory między Pałacem Prezydenckim a koalicją rządzącą nie powinny skrócić parlamentarnych wakacji. Na razie jeszcze decyzja nie zapadła, ale taki scenariusz jest poważnie rozważany.

Według aktualnego harmonogramu, posłowie mają wrócić do pracy 9 września, a senatorowie 24 września. Rozmówcy WP z koalicji rządzącej wskazują, że "lista otwartych frontów na linii prezydent-rząd rośnie w tak szybkim tempie, że wymaga zdecydowanej odpowiedzi". Chodzi o zapowiedź blokowania ustaw podwyższających podatki, a także weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Politycy koalicji wskazują, że kolejne ruchy Karola Nawrockiego to realizacja konfrontacyjnej strategii wobec rządu i jednocześnie ukłon wobec wyborców Konfederacji. – Karol Nawrocki podpisał Sławomirowi Mentzenowi zobowiązanie, że jako prezydent nie zgodzi się na podniesienie czy wprowadzenie żadnego podatku i z tego się wywiązuje. Jeśli chodzi o weto do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, to tutaj ewidentnie prezydent pokazuje, że będzie utrudniał rządzenie i bardzo mocno zwraca się do prawicowego elektoratu – komentuje Dorota Łoboda, rzecznik klubu Koalicji Obywatelskiej.

KO szykuje plan "B"

Łoboda wskazuje, że postawa prezydenta utrudnia rządzenie, jednak "trzeba dać radę". – Trzeba myśleć o scenariuszach A, B, C. To się już dzieje, bo minister finansów z pewnością ma też inne pomysły, jak zarządzać budżetem w sytuacji, kiedy jest prezydent, który z pewnością nie będzie pomagał – dodaje.

"Według ustaleń WP premier w najbliższych godzinach będzie rozmawiał z ministrami również na temat strategii w sprawie kolejnych sporów z prezydentem. Członkowie rządu przygotowują się również na różne scenariusze przed środową Radą Gabinetową, czyli posiedzeniem rządu pod przewodnictwem prezydenta. Tematem ma być m.in. sytuacja budżetowa państwa" – czytamy.

