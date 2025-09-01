Flagowa obietnica KO nie wejdzie w życie? "Ten projekt będzie trudny"

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica zapisana w programie ugrupowania Donalda Tuska.

Podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. nie zostało zrealizowane przez koalicję rządową do dzisiaj.

Co z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys?

O sprawę był pytany w wywiadzie dla portalu Onet.pl minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dziennikarz zwrócił uwagę, że KO obiecywała kwotę wolną od podatku 60 tys. zł, czyli osoby, które zarabiają rocznie 60 tys., miałyby po prostu nie płacić podatku dochodowego. "Może czas powiedzieć obywatelom prosto i jasno: nie zrobimy tego, bo zbrojenia, bo programy społeczne, bo inwestycje, bo trzeba spłacać zadłużenie" – mówił redaktor.

Andrzej Domański odpowiedział, że rząd zrealizował "już szereg naszych obietnic wyborczych". "Jeżeli chodzi o kwotę wolną, premier Donald Tusk zapowiedział, że w 2026 roku tego projektu w budżecie nie będzie. W 2027 roku przy nakładach na bezpieczeństwo, przy rosnących wydatkach inwestycyjnych — takich chociażby jak CPK oraz elektrownia atomowa — ten projekt będzie w 2027 roku trudny" – powiedział minister finansów i gospodarki.

Dopytywany, jak "pójdzie do wyborców w kampanii wyborczej w 2027 roku i powie: »Tego nie zrobiliśmy przez cztery lata. Nie udało się«?", Andrzej Domański odparł, że "zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja budżetu na rok 2027".

Czytaj też:

Ulga fiskalna dla rodzin. Polacy ocenili projekt NawrockiegoCzytaj też:

"Tusk jest kłamcą". Flagowa obietnica KO nie wejdzie w życie