Niemiecki dziennik: Wybór Nawrockiego osłabił międzynarodową pozycję Polski

"Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta ogromnie osłabił międzynarodową pozycję Polski" – przekonuje Philipp Fritz w niemieckim dzienniku „Die Welt”.

"Polska pozostaje ważnym krajem, jest bez wątpienia europejską lokomotywą wzrostu, potęgą militarną, wydaje już teraz ponad 4 proc. PKB i chce w tym roku dojść do 5 proc. To jest rekordowy wynik w NATO. Jako punkt przerzutu zachodnich dostaw broni do Ukrainy Polska jest nie do zastąpienia" – tłumaczy warszawski korespondent gazety. Dalej przekonuje jednak, że postawa prezydenta wobec rządu, czyli wetowanie kolejnych ustaw, co według Fritza jest "działaniem na korzyść PiS", sprawi, że rząd Donalda Tuska będzie "niemal niezdolny do działania". Korespondent zauważa, że gabinetu Tuska tkwi w permanentnym kryzysie, co osłabia go także na arenie międzynarodowej.

Pesymistyczna wizja. Pytanie, czy prawdziwa

"Polskie pięć minut minęło" – "Die Welt" cytuje dalej Piotra Burasa, dyrektora warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Analityk przypomniał, że po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą w lutym 2022 r. Polska uważana była za główny kraj wspierający Kijów i była włączana we wszystkie ważne procesy decyzyjne. "To już przeszłość" – twierdzi Buras.

Zdaniem Fritza nie należy oczekiwać od Nawrockiego, że będzie z takim zaangażowaniem jak jego poprzednik Andrzej Duda wspierał dążenia Ukrainy do członkostwa w UE i NATO. Autor ma też obawy, że prezydent RP w czasie spotkania z przywódcą USA w Białym Domu wypowie się krytycznie o Ukrainie, "aby przypodobać się Trumpowi". "Dużo ważniejsze dla polskiego prezydenta jest uzyskanie zapewnienia, że Amerykanie nie ograniczą liczby swoich wojsk w Polsce" – wskazuje "Die Welt".

"Nawrocki musi uważać, aby nie wpaść w zastawioną przez Trumpa pułapkę, zajmując antyeuropejskie stanowisko w sprawach handlowych, aby tylko przypodobać się (gospodarzowi Białego Domu)" – mówi dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

