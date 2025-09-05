Bulwersujące fakty w głośnej sprawie. Szpiedzy chcą azylu w Polsce

Ośmiu z 16 cudzoziemców z rosyjskiej siatki szpiegowskiej, skazanych w grudniu 2023 roku przez lubelski sąd za udział w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski, odsiedziało już wyroki i wyszło na wolność.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" tylko czterech z nich zostało wydalonych z Polski do krajów pochodzenia. Deportacji dokonano po cichu.

Jak się okazuje, pozostali złożyli wnioski o azyl. "Do momentu zakończenia procedur z tym związanych pozostawać będą w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców" – przekazała gazecie ABW, która rozbiła siatkę.

Szpiedzy boją się powrotów do krajów pochodzenia?

Na liście 10 skazanych nadal odbywających kary nie ma Dmytro S., Bohdana K., Rotyslava K. oraz Yaroslava B., Maryii M. i Artura M. "Komuś z nich zamarzył się azyl w Polsce. Powodem złożenia wniosku może być strach przed powrotem na Ukrainę, gdzie surowo karze się za zdradę państwa i kolaborację z wrogiem" – czytamy.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita" po agresji Rosji na Ukrainę wprowadzono wyższe sankcje dla obywateli Ukrainy za szpiegostwo oraz sabotaż.

Szpiedzy wjechali do Polski jako uchodźcy z Ukrainy

Zdaniem ABW na terenie Polski działała siatka szpiegowska. Mogło być w niej znacznie więcej 16 szpiegów, których zatrzymano i skazano. Planowali pobicia, śledzili pociągi z pomocą dla Ukrainy i planowali ich wysadzenie. Obserwowali infrastrukturę krytyczną, byli angażowani do rozklejania ulotek szczujących na Ukraińców, a także do podpalania domów czy samochodów.

Grupa kierowana była zdalnie na komunikatorze Telegram przez niejakiego "Andrieja", najprawdopodobniej funkcjonariusza rosyjskiej FSB. Większość członków grupy szpiegowskiej zwerbowano już na Ukrainie. Do Polski wjechali jako uchodźcy wojenni.

Czytaj też:

Ukraińcy wydaleni z Polski. "Nie ma zgody na łamanie prawa"Czytaj też:

Imigrant, późniejszy morderca, twierdził, że jest homoseksualistą, by uniknąć deportacji