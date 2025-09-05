"Nie tylko nie podała się do dymisji, ale...". Sześć pytań w interpelacji Mateckiego

W Interpelacji w sprawie skandalu wokół części środków z pożyczki na KPO poseł PiS Dariusz Matecki postawił minister Katarzynie Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz sześć pytań.

Polityk poruszył kwestię harmonogramu rozliczenia i kontroli środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach tzw. środków na jachty, a także na "luksusowe łodzie, drogie rowery elektryczne i nieruchomości wykorzystywane jako domy schadzek".

Matecki uzasadnił m.in. że dokładne wyjaśnienia są potrzebne, tym bardziej że polscy podatnicy będą spłacać zaciągniętą pożyczkę. Jednocześnie przypomniał, że w ramach środków dla "przedsiębiorców" realizowano projekty niemające nic wspólnego z odbudową gospodarki po pandemii COVID-19 – czego miał według oficjalnej wersji Brukseli dotyczyć Fundusz Odbudowy. Ponadto, beneficjentami środków miały być osoby i podmioty powiązane z politykami obecnej koalicji rządzącej.

Interpelacja Mateckiego do Pełczyńskiej-Nałęcz

Pytania, na które polityk oczekuje odpowiedzi brzmią następująco:

Jaki jest harmonogram kontroli oraz rozliczeń środków z Krajowego Planu Odbudowy przyznanych przedsiębiorcom w ramach kontrowersyjnych projektów medialnie określanych jako "środki na jachty"? Która jednostka administracyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad wykorzystaniem środków w ramach tego komponentu KPO? Czy planowane są kontrole celowości oraz zgodności z przeznaczeniem wydatków finansowanych z tych środków? Ile projektów tego typu (zakup jachtów, łodzi, rowerów elektrycznych, wyposażenia o charakterze luksusowym itp.) zostało dofinansowanych i na jaką łączną kwotę? Czy ministerstwo posiada informację, ile z tych projektów było powiązanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne, członkami partii koalicyjnych bądź ich rodzinami? Czy zostaną podjęte działania mające na celu odzyskanie środków w przypadkach, gdy zostały one wykorzystane niezgodnie z celem KPO?

twitterCzytaj też:

Kamiński straci funkcję? Wiceminister nie gryzł się w językCzytaj też:

Co dalej z ustawą dot. mrożenia cen energii? Resort zabrał głos