"Nie tylko nie podała się do dymisji, ale...". Sześć pytań w interpelacji Mateckiego

W Interpelacji w sprawie skandalu wokół części środków z pożyczki na KPO poseł PiS Dariusz Matecki postawił minister Katarzynie Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz sześć pytań.
Polityk poruszył kwestię harmonogramu rozliczenia i kontroli środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach tzw. środków na jachty, a także na "luksusowe łodzie, drogie rowery elektryczne i nieruchomości wykorzystywane jako domy schadzek".
Matecki uzasadnił m.in. że dokładne wyjaśnienia są potrzebne, tym bardziej że polscy podatnicy będą spłacać zaciągniętą pożyczkę. Jednocześnie przypomniał, że w ramach środków dla "przedsiębiorców" realizowano projekty niemające nic wspólnego z odbudową gospodarki po pandemii COVID-19 – czego miał według oficjalnej wersji Brukseli dotyczyć Fundusz Odbudowy. Ponadto, beneficjentami środków miały być osoby i podmioty powiązane z politykami obecnej koalicji rządzącej.
Interpelacja Mateckiego do Pełczyńskiej-Nałęcz
Pytania, na które polityk oczekuje odpowiedzi brzmią następująco:
- Jaki jest harmonogram kontroli oraz rozliczeń środków z Krajowego Planu Odbudowy przyznanych przedsiębiorcom w ramach kontrowersyjnych projektów medialnie określanych jako "środki na jachty"?
- Która jednostka administracyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad wykorzystaniem środków w ramach tego komponentu KPO?
- Czy planowane są kontrole celowości oraz zgodności z przeznaczeniem wydatków finansowanych z tych środków?
- Ile projektów tego typu (zakup jachtów, łodzi, rowerów elektrycznych, wyposażenia o charakterze luksusowym itp.) zostało dofinansowanych i na jaką łączną kwotę?
- Czy ministerstwo posiada informację, ile z tych projektów było powiązanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne, członkami partii koalicyjnych bądź ich rodzinami?
- Czy zostaną podjęte działania mające na celu odzyskanie środków w przypadkach, gdy zostały one wykorzystane niezgodnie z celem KPO?
twitterCzytaj też:
Kamiński straci funkcję? Wiceminister nie gryzł się w językCzytaj też:
Co dalej z ustawą dot. mrożenia cen energii? Resort zabrał głos
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.