Pierwsza taka wizyta od lat. Szef MSZ Chin przyleci do Polski

Odpowiedzialny za chińską dyplomację Wang Yi 15 września odwiedzi Polskę. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", planuje spotkać się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i prezydentem Karolem Nawrockim. Polska będzie kolejnym punktem na trasie chińskiego polityka po jego wizytach w Austrii i Słowenii, które rozpoczął 12 września. Ostatni raz Wang Yi odwiedził Warszawę w 2019 roku.

Brama Chińczyków do Europy

"Podczas rozmów Radosława Sikorskiego z szefem chińskiej dyplomacji jednym z głównych tematów będzie rola Chin w stosunkach z Rosją i Białorusią, a także zaangażowanie Pekinu w wojnę na Ukrainie. Zostanie poruszona także kwestia konsekwencji napiętych stosunków polsko-białoruskich dla Chin. Pekin z uwagą przygląda się temu, co dzieje się na granicy obu krajów. 11 września, w związku manewrami 'Zapad 2025' Polska zamknęła przejścia graniczne na Białoruś. W wyniku tej decyzji Warszawy został zablokowany m.in. kolejowy punkt przejściowy w Małaszewiczach, nazywany chińską 'bramą do Europy'" – czytamy.

Polscy dyplomacji wskazuje, że "dla Chin to istotna sprawa". Przez Małaszewicze obecnie 13 proc. wartości chińskiego eksportu do Europy. Zamknięcie terminala stanowi więc istotny problem dla Pekinu, który chce inwestować w przewozy kolejowe.

Ruszy eksport drobiu?

Kolejnym ważnym tematem rozmów między Wang Yi a Sikorskim ma być eksport polskiego drobiu. Embargo na polski drób obowiązywało w Chinach od 2020 roku. Formalnie zostało zdjęte w ubiegłym roku, po wizycie w Pekinie prezydenta Andrzeja Dudy, jednak w praktyce zakaz nadal działa.

– W ostatnich tygodniach widzimy postęp i wygląda na to, że rozwiązanie zostanie wprowadzone. Biorąc pod uwagę, że Polska jest największym producentem drobiu w Europie, ma to istotne znaczenie. Chcemy doprowadzić do podpisania odpowiedniej umowy – mówi źródło "GW".

Czytaj też:

Hiszpania dołączy do ochrony polskiego niebaCzytaj też:

Przełom na ukraińskim froncie? Zełenski: Rosyjska ofensywa w Sumach rozbita na dobre